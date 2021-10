Saúde

O aumento da demanda de tratamentos em adultos nos consultórios de Ortodontia tem chamado a atenção de muitos profissionais e pesquisadores pelo mundo (atualmente 30% a 50% de pacientes adultos nos consultórios, dependendo do país e região), os quais tentam explicar esse movimento pela melhora da tecnologia, da informação, das técnicas não dependentes de colaboração, pelo aumento da busca pela estética, além da conscientização da importância funcional que um tratamento ortodôntico pode trazer aos nossos pacientes, que atualmente conseguem chegar à senilidade socialmente ativos e com seus dentes naturais.

A Ortodontia evoluiu demais, tratando preferencialmente crianças e adolescentes. Nos últimos anos, mais ciente dos benefícios que um tratamento ortodôntico pode lhe dar, o adulto tem buscado esta área da Odontologia com maior frequência. O conforto e a preocupação em obter uma mordida normal (funcional) tem estado presente dentre as queixas do paciente adulto, porque ele está mais atento aos seus problemas de mordida e suas consequências, não mais somente na estética.

Com relação ao tempo de tratamento corretivo, as fases pelas quais o tratamento do paciente adulto tem que passar são praticamente as mesmas de um tratamento ortodôntico em adolescente, então, com praticamente o mesmo tempo de correção. O que pode alterar o tempo total de tratamento é a quantidade de correção exigida e as limitações ósseas do adulto, já que este não apresenta mais o crescimento facial que possibilita no pré-adolescente ou adolescente corrigir os problemas das bases ósseas (pela Ortopedia Facial) e facilitar a correção deste tipo de má oclusão. Já nas maiores discrepâncias esqueléticas e embasadas nas queixas dos nossos pacientes, a Ortodontia, conjuntamente com a Cirurgia, pode trazer belíssimos resultados.

Infelizmente, alguns adultos ainda têm adiado corrigir os problemas ortodônticos. Mas, com a orientação dos profissionais da Odontologia, e inicialmente pela Ortodontia, com um bom planejamento pode-se devolver na íntegra todas as funções e preparar nossos pacientes para o atendimento multidisciplinar estético final. Oriente-se com o seu Dentista!

Por daiane