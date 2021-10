Saúde

Você já ouviu falar no termo “autocuidado”? Se já, o que ele representa pra você? Conforme alguns autores, autocuidado corresponde ao processo de cuidar de si com comportamentos e atitudes que favoreçam a promoção à saúde e manejo de algumas doenças quando elas aparecem. Este cuidado envolve as nossas escolhas alimentares, atividade física, descanso, lazer, entre outros.

Tradicionalmente, o mês de outubro é reservado para as campanhas de conscientização e importância da prevenção e do diagnóstico precoce ao câncer de mama, também conhecido como Outubro Rosa. Este movimento fomenta o compartilhamento de informações e sensibilização ao autocuidado da saúde da mulher, promovendo a conscientização sobre o câncer de mama, de forma a contribuir com a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), acredita-se que em 2021, apenas no Brasil, mais de 66 mil novos casos de câncer de mama serão registrados. O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no País, sendo que a maior incidência de novos casos e mortalidade estão presentes na região sul e sudeste. Infelizmente são dados alarmantes, mas a boa notícia, é que cada uma de nós pode ajudar na redução destes números! E quando diagnosticado de forma precoce, possui 95% de chance de cura, quando tratado ainda no estágio inicial. Vamos descobrir como?

O primeiro passo é conhecer o nosso corpo e atentar para possíveis sinais e sintomas perceptíveis durante as nossas atividades diárias (como por exemplo no banho ou ainda durante a troca de roupa). A orientação neste momento é que a mulher observe e realize o autoexame das mamas, preferencialmente sete dias após o início da menstruação, ficando atenta a sinais de alerta, como o aparecimento de nódulo (caroço) geralmente fixo e indolor, mudança no tamanho e formato do mamilo, secreção no mamilo, aumento progressivo do tamanho da mama com aspecto de casca de laranja, entre outros.

A outra dica está relacionada aos fatores externos e comportamentais, como a obesidade e o sobrepeso após a menopausa, consumo frequente de bebidas alcóolicas, sedentarismo e exposição frequente a radiação ionizante (raio x, tomografias).

A terceira etapa (e não menos importante) inclui ações de promoção da saúde, como mudança de hábitos que envolvem três pilares fundamentais: a alimentação saudável, atividade física e o bem-estar emocional.

O primeiro elemento, alimentação, preconiza a sensibilização do consumo de alimentos que supram às necessidades nutritivas e vitais para o funcionamento e manutenção dos sistemas e órgãos vitais. Não podemos esquecer da amamentação, que reduz o risco do câncer de mama, além de beneficiar a saúde do bebê, sendo recomendada de forma exclusiva até os seis meses de idade. Seguindo a ordem, a prática regular da atividade física, que colabora com a regulação e manejo do peso, favorece a qualidade do sono, controle de sinais e sintomas relativos ao estresse e ansiedade e ainda, estimula a produção e liberação de hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e felicidade. E, por fim, o bem-estar emocional, fator relevante na busca pelo propósito da qualidade de vida, que corresponde às nossas escolhas e motivações para o autocuidado.

É provável que o conjunto destas práticas contribua para resultados transformadores na rotina da mulher e consequentemente, no grupo familiar. Não tenho dúvidas, que a prevenção é sempre o melhor caminho.

Deixo como reflexão a necessidade de você, mulher, enquanto responsável sobre a sua saúde, de exercitar o autocuidado. Isto inclui o toque, a atenção, o carinho e amor por você mesma!

Por daiane