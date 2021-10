Esportes

A Copa Integração de Futebol de Campo – Taça Girando Sol/Sicredi é promovida pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa. O certame, patrocinado pela Girando Sol e o Sicredi com apoio do Chopp Santa Madre, Sírio Automóveis, Lajevale e Loja Bruxellas, tem a participação de sete clubes de Arroio do Meio, Capitão, Lajeado, Forquetinha e Encantado. A disputa acontece nas categorias de Aspirantes e Titulares. A primeira fase é disputada em turno único com três mandos de campo para cada clube. No final da primeira fase, classificam-se os dois primeiros de forma direta para a semifinal, enquanto que do 3º, 4º, 5º e 6º colocado disputam duas vagas através de eliminatória.

Pela categoria de Titulares, jogaram Rui Barbosa x Sete de São Caetano. Um dos mais tradicionais clássicos do futebol de Arroio do Meio foi vencido pelo Sete pelo placar de 2 x 1. O Rui Barbosa saiu na frente com gol de Júlio Immich. O Sete forçou no segundo tempo chegando ao empate com gol de Lins e depois a vitória com gol de Caio. A partida foi dirigida por Vinicius Machado. Alexandro Klein, massagista do Sete, foi expulso por reclamação e suspenso por duas partidas.

Em Capitão, com a presença de um bom público, o Sete não desenvolveu um bom futebol diante do Lago Azul de Encantado, que venceu por 1 x 0. O árbitro da partida foi Ruggeri Fontoura.

A rodada foi concluída em Conventos/Lajeado, onde com arbitragem de Fabrício Correa Neves, o Estudiantes perdeu por 2 x 1 para o Nacional de Forquetinha.

Pela categoria de Aspirantes, jogaram Rui Barbosa 0 x 2 Sete. Os gols foram de Henrique e Everton. Douglas da Silva, do Rui Barbosa foi expulso, sendo suspenso por uma partida. Sete de Capitão 1 x 1 Lago Azul. Gol do Sete foi marcado por Daniel Simon. Estudiantes x Nacional terminou com vitória de 2 x 1 do Nacional.

Jogos da 3ª rodada

No domingo, dia 3, valendo pela 3ª rodada jogam em Linha 32, Cruzeiro x Estudiantes; em Encantado, Lago Azul x Rui Barbosa e em Forquetinha, Nacional x Sete de Capitão. Na 4ª rodada teremos em São Caetano, Sete x Sete de Capitão; em Linha 32, Cruzeiro x Lago Azul e em Forquetinha, Nacional x Rui Barbosa. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h e dos titulares às 16h. Na primeira fase o valor do ingresso é de R$ 5.

Por daiane