A Copa Integração de Futebol de Campo – Taça Girando Sol/Sicredi, promovida pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa com patrocínio da Girando Sol e o Sicredi e apoio do Chopp Santa Madre, Sírio Automóveis, Lajevale e Loja Bruxellas, realizou no domingo, dia 10, os jogos da 4ª rodada da primeira fase. O torneio tem a participação de sete clubes de Arroio do Meio, Capitão, Lajeado, Forquetinha e Encantado com jogos nas categorias de Aspirantes e Titulares. A primeira fase será disputada em turno único com três mandos de campo para cada clube. No final da primeira fase, classificam- se os dois primeiros de forma direta para a semifinal, enquanto que 3º, 4º, 5º e 6º colocado disputam duas vagas através de eliminatória.

Pela categoria de Titulares, jogaram em São Caetano, Sete 0 x 2 Sete de Capitão. Os gols foram de Rubiney e Edmundo. A arbitragem foi de Joseph Ribeiro. Em Linha 32, tendo no apito Vinicius Machado, o Cruzeiro perdeu por 2 x 0 o Lago Azul. Em Forquetinha, com arbitragem de Denilson Xarão, Nacional e Rui Barbosa empataram em 1 x 1. O gol do Rui Barbosa foi marcado por Teta.

CATEGORIA DE ASPIRANTES

A rodada teve em São Caetano, Sete 1 x 2 Sete de Capitão. O gol do Sete foi de Everton e, para o Capitão, Uriel e Vinicius. Em Linha 32, Cruzeiro empatou em 2 x 2 com o Lago Azul. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Vitor Graf e Juliano. Em Forquetinha, jogaram Nacional x Rui Barbosa. A partida terminou com 2 x 0 para o Rui Barbosa com gols de Junior e Maicon.

JOGOS DA 5ª RODADA

No domingo, dia 17, será disputada a 5ª rodada que apresenta para Rui Barbosa, o clássico entre Rui Barbosa e Cruzeiro. Em São Caetano, jogam Sete x Nacional de Forquetinha e em Capitão, teremos Sete x Estudiantes. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h. O valor do ingresso é de R$ 5. Pela 6ª e penúltima rodada marcada para o dia 24, jogam Cruzeiro x Sete de Capitão, Estudiantes x Sete de São Caetano e Lago Azul x Nacional.

ATLETAS SUSPENSOS

Pelos Titulares, estão suspensos com uma partida por expulsão Eduardo Endler (Cruzeiro) e Rafael Dutra (Lago Azul) e com dois jogos, Leonardo Luft (Lago Azul). Pelo 3º cartão amarelo, Tiago Groders (Nacional) e Renan Fontana (Lago Azul). Na categoria de Aspirantes estão suspensos, por uma partida por expulsão, João Vitor Cunha (Sete-SC) e Alecsandro Valentini (Lago Azul).

