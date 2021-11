O Alto Taquari - Cotidiano

Educação

Chegando próximo ao Dia da Criança, a Escola Comunitária de Educação Infantil Raio de Sol, do bairro São Caetano, Arroio do Meio, iniciou, com o auxílio da diretora, os preparativos para o planejamento de uma semana diferente, alegre e divertida para as crianças.

Nas turmas I, II, III e IV, as educadoras responsáveis ficaram encarregadas de elaborar a programação da semana da criança, com direito a uma lembrança simbólica para ser entregue ao longo da mesma. A programação contou com pinturas no rosto, pintura de desenhos com personagens do gosto das crianças, dia do cabelo maluco, festa do pijama, festa fantasia, piquenique com lanches saudáveis, dia da motoca, brincadeiras com recursos, músicas, danças, caça ao tesouro (lembrança), e, ainda, contou com brinquedos infláveis. Tudo pensado com muito carinho para tornar esta semana especial e inesquecível para as crianças.

Em comemoração ao Dia do Professor, 15 de outubro, a entrada da escola foi decorada com mensagens das famílias e fotos das educadoras após o retorno do feriadão concedido pela Secretaria de Educação e Administração Municipal. “Aproveitamos para agradecer tanto pelo feriadão, quanto pelo presente recebido em comemoração a esta data”.

Na manhã do dia 15, a diretora Solange Lagemann Theves surpreendeu as educadoras com uma linda homenagem. Também, na sala de cada turma, estava o presente da escola para cada educadora e mais cartas com mensagens das famílias. Todos os detalhes foram pensados pela diretora, com o envolvimento das famílias, tornando este dia muito especial.

“O professor tem um papel fundamental na vida das crianças começando na Educação Infantil, pois além de ensinar, auxilia no seu desenvolvimento integral e também, serve como um modelo. Ensinar com amor é o que faz a diferença”, declara Solange.

