O vereador José Elton Lorscheiter (PP), o Pantera, assegurou que a árvore de Natal que será instalada na praça Flores da Cunha em Arroio do Meio, não terá estrutura de concreto na base e não trará danos ambientais ao espaço público. “Ela tem estrutura de aço, é leve e desmontável. Ficará instalada num período de dois meses. Ela foi doada pela Neugebauer ao município. Não tem vínculo com a marca. O que não abre precedentes para uso publicitário, institucional ou comercial do espaço”, explicou. Em reunião no fim de tarde da última sexta-feira, foi definido que a árvore será instala no local onde estava a casinha do Papai Noel, que será relocada para outro lugar. A inauguração está prevista para o dia 22. No ato estará em funcionamento um presépio vivo.

COMPETÊNCIA, INFLAÇÃO e CURTIÇÃO – Se na era Dilma Rouseff (PT) a Petrobras teve prejuízo de R$ 18 bilhões, só no segundo semestre de 2021 a principal estatal do Brasil teve lucro recorde de R$ 42,9 bilhões. Isso só está sendo possível, porque no governo de Michel Temer (MDB), a Petrobras passou a calcular o preço dos combustíveis com base no mercado internacional – o chamado PPI (Preço de Paridade de Importação) – e a repassar variações com maior frequência aos consumidores. Neste ano, os combustíveis acumulam alta real (acima da inflação) de mais de 30%. A Petrobras reverteu anos de prejuízo em uma sequência de lucros que são distribuídos aos seus acionistas — incluindo o Governo Federal. Críticos alegam que ela aumenta o lucro dos acionistas às custas do consumidor, que no fim paga pela alta do dólar e do petróleo. Defensores do PPI afirmam que essa é a melhor maneira de atrair investimentos, garantir o abastecimento e estimular a concorrência.

Eu, particularmente, acho muito feio reclamar por reclamar, pois o que dá resultado são atitudes. As praias, campings e as festas vão estar lotadas de críticos do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), como já ocorria em governos anteriores. Pela primeira vez na história estará mais caro circular do que um hotel/aluguel e consumir. Mas, no fim das contas, tudo isso será valorizado como o réveillon mais top de todos os tempos. Além do mais, corre risco da carne baixar e as pessoas estão loucas para curtir.

NOVO ASSESSOR DE IMPRENSA – O jornalista Felipe Stefani não é mais o assessor de imprensa da prefeitura de Marques de Souza. A saída está relacionada ao rompimento do MDB com o governo municipal e acordos em torno da prestação de serviços. O novo assessor é Giovani Weber, que atua na prefeitura de Forquetinha, Canudos do Vale e editoras de material impresso. Weber é irmão do gerente do STR de Marques de Souza, Éderson.

