Saúde

Sábado dedicado às mulheres no Posto de Saúde do Centro

A Secretaria Municipal de Saúde de Arroio do Meio promove neste sábado, dia 23, uma manhã de prevenção à saúde da mulher. Alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização para o câncer de mama e colo de útero, a ação ocorre das 8h às 11h, no Posto de Saúde do Centro.

Na ocasião serão oferecidos exames de pré-câncer de colo uterino, palpação da mama e solicitação de mamografia para mulheres com mais de 40 anos. Além disso, serão disponibilizados testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como HIV e sífilis e também para hepatites B e C. As ações de prevenção e enfrentamento ocorrem durante o ano inteiro em todas as unidades de saúde do município.

O secretário de Saúde, Gustavo Kasper, destaca que apesar da saúde preventiva ser realizada ao longo do ano, é dada uma atenção especial à causa neste período, marcado mundialmente pelo alerta de prevenção.

Caminhada das Sombrinhas

Para ampliar a divulgação e conscientização quanto à importância do assunto, a secretaria de Saúde, junto com a Liga Feminina de Combate ao Câncer e o Conselho Municipal da Mulher promovem a Caminhada das Sombrinhas. A comunidade é convidada a participar da ação que sairá às 8h30min da Rua de Eventos, passando pela rua principal e encerrando com uma pequena concentração no trevo de acesso do município.

Com sombrinhas rosas e azuis – o convite se estende aos homens lembrando o Novembro Azul – além de chamar a atenção para a causa, os participantes distribuirão material alusivo com orientações de como promover o combate às doenças que podem atingir mulheres e homens.

Por daiane