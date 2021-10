Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 9, os jogos da rodada da volta da fase semifinal da Série “A” do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2020. Nesta rodada jogaram em Dona Rita, Dona Rita x Rui Barbosa. A vaga de finalista foi definida nos jogos das duplas, onde o Rui Barbosa venceu por 3 x 1. Como havia vencido a primeira partida por 6 x 2, classificou-se para a final. A outra vaga foi decidida entre Pituca x Passo do Corvo, com vitória de 4 x 3 para o Pituca, não sendo necessário disputar o último jogo. Como o Pituca havia vencido na rodada de ida no Passo do Corvo por 5 x 3, ficou com a vaga de finalista.

Sábado, dia 16, inicia a decisão do título entre Rui Barbosa e Pituca. Ela será numa melhor de duas partidas com quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios em cada. O primeiro confronto acontece nas canchas do Rui Barbosa. A final será disputada nas canchas do Pituca, em São Caetano, no dia 23.

Por daiane