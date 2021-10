Saúde

A rua Júlio de Castilhos, bairro Centro, é uma via de bastante movimento em Arroio do Meio e um referencial quando o assunto é saúde. Pode se dizer que grande parte deste movimento se dá pelas pessoas que buscam tanto o Hospital São José, quanto os profissionais da saúde que nela estão instalados. Outra fonte de movimentação da rua vem dos alunos e professores do Colégio Bom Jesus São Miguel, cujo complexo fica bem próximo do hospital.

Com 757 metros de extensão, asfaltada, a rua Júlio de Castilhos inicia no encontro com a Marechal Floriano Peixoto, indo até a esquina com rua Theobaldo Kaffer. Ambas as extremidades da via se encontram com pontos de acesso ou saída da cidade. Conforme o coordenador do Departamento Municipal de Planejamento, Carlos Rafael Black, a via conta com 138 imóveis, sendo que, destes, 63 são com CNPJ. Além da casa de saúde e do colégio, abriga residências e prédios, escritórios de advocacia e contabilidade, laboratórios de análises clínicas, clínicas, consultórios médicos, centro clínico, clínica de estética, odontológico, estúdio de pilates, fisioterapeuta, salão de cabeleireiros, pet shop, provedor de internet, além do Residencial Sênior Pérola do Vale (frente para a rua Monsenhor Jacob Seger) e a Casa da Pastoral de Caridade (esquina com a rua São João).

Há mais de 50 anos morando no mesmo local

Mafalda Buttini, 82 anos, reside na rua Júlio de Castilhos na altura do número 226 há quase 50 anos. Seu marido, o advogado Ireno Buttini (in memoriam) teve o escritório na mesma rua, próximo à residência que tem, ao lado, a casa da filha, Simone, professora de música.

A residência, que já havia pertencido ao ex-prefeito Theobaldo Kaffer, teve sua fachada e estrutura preservadas, mantendo a mesma aparência até a atualidade. Na rua, Mafalda lembra que muitas foram as mudanças, tanto nas casas quanto nos prédios. Mas salienta que sempre gostou de morar no local por ser próximo de tudo e pela calma. A moradora aponta como algo a melhorar, a necessidade de quebra-molas devido à velocidade dos motoristas principalmente no trecho final da rua. “É uma rua de movimento, também devido ao hospital. Sempre fomos apoiadores do hospital e dou muito valor à causa da UTI, sempre ajudo, sei da sua necessidade”.

Dentre as memórias, os tapetes coloridos de Corpus Christi montados em frente ao HSJ e do movimento das crianças indo estudar no Colégio. Para estas, a casa dos Buttini era também uma atração, já que com um acesso pela sua lateral, podiam ver o que chamavam de aquário, que continha muitos peixes. “Em certas épocas, tinha tantos peixes que tínhamos de dar. Em outra ocasião, lembro de achar dentro d’água livros e cadernos que alguma criança deixou cair ou jogou ali”, conta. O terreno, bastante amplo vai até o arroio do Meio, e contém mais de 60 árvores frutíferas.

Uma casa bem preservada

O bancário aposentado, Leonel Vicente Lange, 58 anos, mora em uma das primeiras casas da rua, quase no encontro com a Marechal Floriano Peixoto. Ele lembra-se de passar pelo trecho, ainda criança, junto de seu pai, para ir ao barbeiro e admirar a morada, que costumava ter esculturas de jardim enfeitando a sua frente. Os anos se passaram e, em 1996, Leonel adquiriu a casa onde mudou-se com sua família.

Construída em 1952, a casa é preservada e a fachada tem as características originais, inclusive as cores. Destaca-se ainda pelas árvores na calçada, entre elas um ipê rosa, que oferece boa sombra. “Acho que é a casa mais antiga da rua”, acrescenta.

Muitas coisas mudaram. O morador recorda que a via, antes de paralelepípedo, melhorou muito com o asfalto, feito em 2008, no último ano do primeiro mandato de Danilo Bruxel. Diz também que a organização do fluxo dos veículos, passando a ser mão única, foi positiva. Como preocupação, a velocidade dos veículos ao chegarem no fim da via, para pegar a Marechal Floriano. “Andam em velocidade e freiam bruscamente na esquina. E por incrível que pareça, ainda há quem dobra no sentido antigo”, relata. Ele enfatiza a necessidade de quebra-molas para solucionar a situação.

Assinante e leitor assíduo do AT, Leonel coleciona as edições desde 1985. Bem acondicionadas e preservadas, elas já foram fonte de pesquisa para seus filhos e demais estudantes da cidade nas épocas de gincana.

Por daiane