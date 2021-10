Esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 2, os jogos da rodada de ida da fase semifinal da Série “A” do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2020. Nesta rodada jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa 6 x 2 Dona Rita, com saldo de 25 bolas para o Rui Barbosa. No Passo do Corvo, o Passo do Corvo perdeu por 5 x 3 para Pituca, que ficou com um saldo de 10 bolas.

Neste sábado, dia 9, acontecem os jogos da rodada da volta, que vai definir os dois finalistas do campeonato. A rodada apresenta, em Dona Rita, Dona Rita x Rui Barbosa e em São Caetano, Pituca x Passo do Corvo.

Por daiane