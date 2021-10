O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Setembro para o Rotary, é o mês da Educação Básica e Alfabetização e o Rotary Club trabalha com diversas estratégias para viabilizar uma mudança significativa no mundo, para fortalecer e apoiar a educação básica e alfabetização.

De acordo com dados estatísticos, 17% da população adulta do mundo são analfabetas. Diante desses números, o Rotary patrocina projetos que proporcionam tecnologia educacional, treinamento para professores, equipes de formação profissional, programas de merenda e livros didáticos para ajudar as comunidades a apoiar a educação básica, oferecer oportunidades educacionais iguais para ambos os sexos e aumentar a alfabetização entre os adultos.

Neste sentido, ocorreu no último sábado, dia 25, uma live (reunião distrital virtual), onde cada clube de Rotary do Distrito 4700 indicou um ou dois nomes de educadores, de suas comunidades, que se destacam ou destacaram na área de alfabetização. O Rotary Club Arroio do Meio indicou Lourdes Zanata Both e Denise Scheid Huppes para a homenagem, onde cada um recebeu o certificado distrital de reconhecimento.

A cerimônia foi aberta por Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo, governadora do Distrito e teve ainda a palestra com a Dra. Marilise Brockstedt Lech, doutora em Educação e psicóloga. Professora e Membro da Academia Passo Fundense de Letras.

O Rotary Club de Arroio do Meio agradece às homenageadas por todo o aprendizado e legado deixado para a comunidade arroio-meense.

Por daiane