Pouso Novo passou a fazer parte, desde o domingo, do Circuito de Caminhos Autoguiados do Vale do Taquari, projeto presente em outros 22 municípios da região. O trajeto de 21,9 quilômetros inicia na praça da cidade, em frente à Igreja Católica e segue pelas Linhas Canhada Funda e Medorema, com retorno ao ponto de início. Um dos objetivos da iniciativa é colocar o caminhante em contato direto com a natureza e, para isso, foi disponibilizado o acesso à Cascata de Canhada Funda, um dos locais mais belos do interior do município.

Um grupo de caminhantes, integrado por 120 pessoas de diversas cidades do Estado, percorreu 13 km do trajeto no domingo, sendo que o café da colônia foi oferecido na Agroindústria Vitória e o almoço na comunidade de Linha Medorema, colocando a gastronomia em evidência, com o carreteiro no tacho. Na solenidade de inauguração, o prefeito Moacir Severgnini destacou que Pouso Novo, a partir do início do Caminho Autoguiado, passa a integrar o mapa turístico regional. “Estamos com essa inauguração, ofertando um atrativo muito especial para quem é adepto de caminhadas e, com isso, vamos incentivar empreendedores para que, junto conosco, criem outros atrativos para que os visitantes se encantem e sintam-se felizes em estar aqui conosco”.

Para o presidente da Amturvales, Leandro Arenhart, Pouso Novo, juntamente com outros municípios do Vale do Taquari, estão cada vez mais convictos de que o turismo passa a ser uma grande fonte de renda. “A economia da região já sente os efeitos do turismo. Municípios que apostarem nesse setor terão um grande incremento em suas rendas. Todos ganham com isso”, comenta.

Alício de Assunção, gestor da Agência Passeios na Colônia, responsável pela implantação do caminho, destaca que Pouso Novo encantou os caminhantes. “Foi uma das maiores caminhadas que já realizamos e a participação e comprometimento da comunidade credenciam o município a ser um dos destinos mais procurados em breve”.

Também houve a recepção pelas soberanas do município, apresentações artísticas, bênção do Padre Luiz Mendez e a participação da professora Janaine Trombini, relatando a história do município, além de feira colonial organizada pela Emater. A Emater/RS-Ascar e o Sicredi também são parceiros na iniciativa. Informações podem ser obtidas pelos telefones 997.400.688 e 3775-1100.

