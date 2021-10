Obras

O projeto de pavimentação associativa Pavimentafácil segue beneficiando moradores de vários bairros de Arroio do Meio. No momento, as obras se concentram na rua Beija-Flor, no bairro Bela Vista e na rua Hibisco, no bairro São Caetano. No total, 12 ruas já foram pavimentadas desde o início do ano.

Na rua Beija-Flor serão executados 1.883 m² de pavimentação em 209 metros de extensão, que beneficiarão 25 lotes. Já na rua Hibisco, são 33 lotes e uma área de recreação do município contemplados em 309 metros de extensão com 3.706 m² de pavimentação.

Recentemente foi concluída a pavimentação da rua Santo Antônio, no bairro Rui Barbosa. No local foram executados 647m² de pavimentação em 77 metros de extensão, beneficiando um total de nove lotes. Na terça-feira, o prefeito Danilo Bruxel, vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen e coordenador do Planejamento, Carlos Rafael Black estiveram conferindo o trabalho realizado nestas ruas.

Morador da rua Santo Antônio, Gunther Körbes, se mostra satisfeito com a conclusão da obra. A pavimentação do local estava sendo aguardada desde 2019. “Além de resolver de certa forma o problema da poeira e do barro em dias de chuva, a obra deixou a rua ainda mais bonita”.

O modelo associativo prevê que o município entre em contrapartida na obra com a elaboração do projeto técnico, terraplanagem, fornecimento de meio-fio, colocação de rede pluvial e, se necessário, rompimento de rochas nas valas. Por outro lado, os proprietários dos lotes terão de arcar com a pedra, a mão de obra para assentamento da colocação do meio-fio e execução das caixas de passagem e bocas de lobo.

