Em Outras Palavras

Há 20 meses se fala muito em mudança de hábitos. Consagrou-se a expressão “novo normal” para designar alterações no cotidiano em consequência do distanciamento social. Há controvérsias em alguns quesitos porque à medida que as exigências sanitárias são flexibilizadas assistimos à retomada de muitos hábitos.

Noto que vários amigos voltaram a usar o tradicional aperto de mão em substituição ao “soquinho” com a mão fechada ou o toque com o cotovelo. Voltei a ver muitos abraços e gestos calorosos, inclusive o mais tradicional hábito dos gaúchos: os três beijinhos na face adotados somente no Rio Grande do Sul.

Ao contrário de algumas pessoas que ao longo da pandemia se transformaram no que chamo de “palmatória do mundo”, fiscalizando e condenando a tudo e todos, considero normal a retomada de cumprimentos mais calorosos. Além do desconhecimento generalizado da doença, assistimos a um “festival de especialistas de internet” que se arrogaram o direito de pautar a vida alheia como vestais perfeitos.

A sabedoria do tempo – o senhor da razão!

– colocará as coisas no seu devido lugar

Meus colegas jornalistas foram (e são) pródigos em apontar soluções mágicas, condenar a quem consideram infratores da lei sanitárias e humilhar quem pensa diferente. No auge da era da informação e da liberdade de expressão assistimos a gestos arrogantes de condenação pelos chamados “crimes de opinião”. São comportamentos típicos de países de partido único, velhos conhecidos de todos nós, onde democracia não existe no dicionário.

A História certamente fará corar muitas pessoas que ao longo da pandemia se transformaram em arautos da verdade absoluta. Lembro um notório médico que no primeiro comentário sobre a covid-19 disse “tratar-se de uma gripezinha”. Assim que o vírus ganhou proporções de pandemia mundial o vídeo com a lamentável opinião – veiculada em um programa dominical de tevê – foi convenientemente retirado das redes sociais.

A sabedoria do tempo – o senhor da razão! – colocará as coisas no seu devido lugar. Enquanto isso, somos obrigados a conviver com embusteiros que gozam de prestígio e generosos espaços na mídia. São como aqueles charlatões ouvidos pela mídia em dezembro e que elaboram presságios para o ano novo.

Com sorte, uma ou outra previsão se concretiza, gerando um grande marketing. Já os 99% de erros são “esquecidos”. Ou seja, os equívocos são varridos sob o tapete da falta de memória geral. E assim vamos levando, sob a égide de falsos profetas que, ao invés de fazer pregações para as multidões, hoje empregam a mídia e as redes sociais para disseminar opiniões ao invés de informação.

Por daiane