Resenha do Solano

No decorrer da semana, o repórter Gabriel Santtos – que neste semana completou um ano de AT – e eu entrevistamos os presidentes e principais líderes de cada partido constituído nos municípios da área de atuação do AT (12 e 13). Também conversamos com alguns eleitores. Notamos que a maioria não gosta de se manifestar para não gerar nenhum inconveniente no círculo de convívio, relações profissionais, comerciais e empresariais.

O autônomo Leandro Schuh, 36 anos, morador da Barra do Forqueta e filiado ao MDB, avalia que as promessas em torno da reorganização do fluxo de caixa e atitudes mais enérgicas não ocorreram. “O governador acabou usando recursos federais para tapar furos da gestão”.

Em âmbito federal, é contra Bolsonaro, Lula e Eduardo Leite, e entende que o melhor nome é o do governador de MG, Romeu Zema, pelos resultados apresentados na gestão. “Quem aplaude o Bolsonaro concorda com a má gestão. O custo de vida está muito elevado”.

Em âmbito estadual, avalia que as composições das coligações dependem da definição partidária de Bolsonaro. “Assumir o RS não é tarefa fácil. Mais de 70% do orçamento é gasto com o funcionalismo. Sobra pouco para investimentos, o que não condiz com o trabalho dos gaúchos”.

A estagiária de uma Ecei de Arroio do Meio, Verônica Lestes, 21 anos, moradora do bairro Medianeira, avalia que a economia está desfavorável para quem está ingressando no mercado de trabalho. Em sua opinião, o Governo Estadual deixa a desejar. Até o momento não há obras relevantes, nenhum programa social ou medidas para diminuição de impostos para amenizar o custo de vida elevado. “Não posso opinar sobre o Governo Federal, pois não sei como está situação em outros estados. Mas tive dificuldade em encontrar trabalho, estava desempregada oito meses”, avalia.

O agricultor aposentado, Seno Vendelino Dresch, 75 anos, de linha Cairu, avalia que só uma reação rápida na economia nos próximos meses, pode mudar a avaliação negativa que a maioria da população tem dos governos estadual e federal. “As pessoas estão abrindo mão de tudo. O salário mínimo não acompanha a inflação. O dinheiro, desvalorizado a cada semana. Ainda não superamos as perdas da grande seca. Os insumos estão muito caros. A valorização do gado está abaixo do custo do trato. Há um nítido desiquilíbrio de cotações que atinge mais setores. No RS, os trotes nos programas de investimentos e concessões anunciados são nítidos. Tem muita coisa podre. Já Bolsonaro, considero um genocida. Essa vacina para mim não tem credibilidade. É água. Ninguém me mostrou o rótulo. Lula foi caçado porque cometeu erros, mas se ele concorrer, certamente colocará a economia em ordem. Agora, se tem a impressão, que nada mais está sendo controlado”.

PRESSÃO – Em uma ligação anônima, uma pessoa contrariou o posicionamento de alguns servidores concursados sem partido (coluna da semana passada), de que a condução das equipes pelo atual governo de Arroio do Meio esteja sendo feita de forma equilibrada e sensível em torno das ocupações laborais de cada servidor. “Há profissionais pedindo afastamento devido à pressão”, rebateu.

BLITZ X UBER/AIRBNB – Pelas informações de autoridades policiais, ações com blitz devem voltar a ocorrer, pelo menos nos fins de semana em toda a região. No meio dessas ações, além de fiscalizar os motoristas, a polícia também acaba levantando outras coisas podres, que no meu ver, estão mais banais do que na década passada. Mas é uma escolha da sociedade. O delegado Dinarte Marshall Júnior me confirmou ações integradas com a BM, para ir mais afundo em situações mais graves (pág 7). Pessoas de bem e que querem ficar longe de encrenca, tem a opção de Uber ou taxis, que estão quase no preço de uma long neck ou chopp na balada. E para festas mais distantes, tem o AirBnb e uma vasta rede hoteleira.

Por daiane