O Alto Taquari - Cotidiano

Após dois meses e meio do retorno 100% presencial dos estudantes à escola, ainda estão todos em processo de adaptação. Assim, faz-se necessário entender as demandas de toda comunidade escolar que estava bastante desacostumada da tradicional rotina.

Para facilitar nesse processo, a Emef São Caetano criou um Projeto de Intervenção Pedagógica, para auxiliar os alunos a se ajustarem ao cotidiano escolar, no que se refere a regras, temas, horários, avaliações, entre outros. Inicialmente, retomou-se as principais normas de convivência a serem observadas e, na sequência, notou-se a necessidade de abordar a temática das relações humanas, que, depois de mais de um ano e meio de muitas mudanças e alterações, foram bastante afetadas.

Na quinta-feira, dia 21, os estudantes dos anos finais (6º ao 9º Ano) tiveram um momento de interação com a Psicóloga Noeli Zanotelli, que propôs uma profunda reflexão sobre ser adolescente e os desafios que precisam ser superados e administrados para se alcançar uma convivência harmoniosa, tanto na família quanto na escola.

Foi um momento em que os estudantes puderam pensar sobre a importância das escolhas que interferem diretamente na construção do seu eu e nas consequências, positivas ou não, que acompanham todas as decisões que começam a ser tomadas nessa fase da vida. A psicóloga reforçou a necessidade de cada um reconhecer com gratidão tudo o que tem, embora muitas vezes isso possa parecer pouco. Esse pouco pode representar o melhor que o outro tem para oferecer naquele momento. Então, cultivar o hábito de agradecer já é uma excelente escolha que vale a pena ser feita. A ação também integra o Projeto Conexões da Secretaria Municipal de Educação.

Por daiane