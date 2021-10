Carta Branca

Na época, eu morava em Portugal. Vai daí que precisei de um abridor de latas. Fui procurar numa loja de rua, bem perto, nesse que era um bairro antigo de Lisboa. A atendente me apresentou vários modelos de abridor e eu fiquei confusa. Não sabia qual escolher. Vendo minha indecisão, o proprietário se aproximou. Era um senhor “entrado em anos”, como se diria por lá. Demonstrou, minuciosamente, o funcionamento de cada um. Por fim, disse:

– Leve este! – e apontou o modelo mais simplesinho e mais barato.

Eu fiquei esperando explicação e ele explicou.

Vendia aquele modelo há mais de 30 anos. O modelo permanecera igual todo esse tempo e continuava sendo procurado. Nunca lhe chegara reclamação. Os abridores novos podiam ser mais vistosos, podiam embutir outras utilidades, mas era melhor acreditar no modelo antigo. Esse fazia o que se esperava: abria latas sem complicação.

§§§

De vez em quando lembro da história do abridor.

Nos dias que correm, só parece bom aquilo que muda o tempo todo, como acontece com a moda no vestir. Se você usava calças justas, por exemplo, prepare-se para modificar o guarda-roupa. Agora as calças se alargaram outra vez. Mas não pense que vai descansar. Daqui a pouco, inventam uns fru-frus e você vai fazer outra limpa no armário. E isso não acaba nunca.

A palavra “inovação” é pronunciada com um respeito talvez exagerado. Todo o mundo quer desfilar de braço com as novidades e mostrar que está por dentro.

Sou a favor das novidades. Aliás, adoro novidades, aplaudo o avanço tecnológico, que acha a cura de doenças, melhora a segurança dos automóveis, etc., etc. Sim, adoro tudo isso, desde que… Desde que não me façam confundir o essencial com o brilho da aparência. Parecer não é mais importante do que ser. E às vezes a confusão se estabelece, por conta de uma lógica que acelera o giro de negócios, sem trazer real vantagem para gente como nós.

O fato é que somos incentivados a querer-querer-querer, depois, a comprar-comprar-comprar, para, em seguida, descartar-descartar-descartar. Com qual finalidade? Ora, para ficarmos sempre insatisfeitos, de olho no lançamento que virá.

Qual o resultado para a nossa vida cotidiana – que é o que realmente importa? Se for verdade o que observo, o resultado principal é ansiedade e agitação. Quem hoje não se sente pressionado, mesmo quando rodeado das maravilhosas novidades – ou até por isso mesmo?

§§§

Voltando ao abridor de latas… dá pra pensar que há um furo colossal nesta onda inovadora.

Vá que a novidade necessária seja o básico, o simples, isso que pode durar muito? Vá que a novidade mais urgente responda por nomes bem antigos como simplicidade e confiança?

Por daiane