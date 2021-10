Resenha do Solano

O novo presidente da Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam), Israel de Borba revelou que, conforme era compromisso da nova gestão, em setembro, após passar por todos os trâmites legais, o novo estatuto da entidade entrou em vigor. O documento já havia sido aprovado em assembleia extraordinária em junho deste ano. Dentre as mudanças mais significativas, está a forma de como ocorrerão as eleições, que passam a ser abertas para a comunidade arroio-meense, além de que qualquer pessoa ou grupo pode formar chapa para concorrer.

ESTACIONAMENTO ROTATIVO – A partir de hoje, de acordo com o coordenador de Trânsito Alex Sandro Theves, está em vigor o retorno do estacionamento rotativo no Centro de Arroio do Meio. Agora além do guincho, estão previstas multas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

PROMESSAS E COBRANÇAS PÚBLICAS – O professor de educação física e comerciante Mateus Xavier Sieberborn, 30 anos, o Pickles, declarou que irá perder 11 kg em um mês, com foco em disputar o campeonato municipal em alto nível. Caso contrário, pagará 200 litros do chopp. A declaração foi feita na confraternização de aniversário do jornalista Fábio Alex Kuhn na quarta-feira, dia 13. A menção desse fato nesta coluna foi uma forma que Pickles encontrou para uma cobrança pública em torno de seus objetivos.

PATUS FEST CANCELADA EM 2021 – Por uma decisão interna, a diretoria da Patus Fest definiu que não promoverá nenhum almoço ou encontro festivo em 2021. O retorno das atividades estava previsto para o dia 9, mas não ocorreu. A definição da continuidade da Patu’s Fest em 2022 será debatida internamente.

ASSISTÊNCIA NA OVINOCULTURA – O ovinocultor Rogério Jacó Schmitz (página 13) e outros, falam que um dos desafios do segmento é a falta de assistência técnica pública e privada em para profissionalizar ainda mais a atividade, que também está desassistida com abatedouros na região. A pauta já foi levantada pela oposição de Arroio do Meio na Câmara de Vereadores. Situacionistas garantiram que o secretário de Agricultura Élcio Roni Lutz irá apresentar novidades em uma série de programas novos que estão sendo, e ainda vão ser, lançados nesse governo.

RELAÇÃO SAUDÁVEL – Enquanto umas pessoas vão na calma, um degrau de cada vez, outros se sentem mais tranquilos em montanhas russas, saltos e mergulhos profundos, na loucura. Diferentemente do que saiu na mídia regional, o secretário de Administração de Arroio do Meio, Áurio Paulo Scherer me garantiu que a relação do secretário de Obras Darci Hergessel, com o alto escalão do governo, está saudável.

Hergessel, que é bastante assediado pela iniciativa privada, confirmou que existem divergências de pontos de vista e discussões intensas em torno das frentes trabalho, o que considerada positivo. Os rumores dele estar circulando com o carro da secretaria de Obras com sua cachorrinha Nina no feriado não o preocupam. “Costumo fazer vistorias com meu carro particular pelas estradas no município nos fins de semana e feriados, e levar minha cachorrinha junto. E se fosse com o carro da secretaria de obras, a serviço público no feriado, qual seria o problema?”, questionou.

EXTREMA DIREITA ENÉRGICA – Circulando por alguns festivais e pescarias, me surpreendeu, entre outras coisas, a quantidade de jovens ultraconservadores de extrema direita que ainda não fizeram nenhuma dose das vacinas. Nos últimos 15 dias, a reprovação do governo Jair Bolsonaro (sem partido) recuou de 63% para 58% na opinião pública, segundo pesquisa PoderData. A aprovação passou de 31% para 33% e 9% “não sabem”. É a primeira vez em quatro meses que os números de aprovação de Bolsonaro melhoram.

Por daiane