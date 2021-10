Saúde

A cirurgia pediátrica é uma especialidade médica que se dedica ao tratamento das patologias cirúrgicas de crianças desde recém-nascidos até a adolescência. Crianças que nascem com malformações mais graves como atresias intestinais, atresias de esôfago, malformações do pênis, imperfuração anal e de doenças menos complexas como hérnias inguinais, testículos não descidos e hérnias umbilicais.

O cirurgião pediátrico também realiza cirurgias de urgências em crianças como apendicectomias e cirurgias abdominais por obstrução ou perfuração. Importante ressaltar a importância deste profissional pois, além dos órgãos das crianças serem mais delicados, as doenças são um pouco diferentes das mesmas no adulto. Também se destaca a importância do acolhimento e o bom relacionamento com a família da criança.

Embora a especialidade ainda não seja tão conhecida, a região conta com um grupo experiente, o CiPedosVales – Cirurgia Pediátrica dos Vales do Rio Pardo e Taquari – formado pelo cirurgião pediátrico Alain Viegas Detobel, a cirurgiã pediátrica Carla Luísa Bruxel e a instrumentadora Nilvia Mallmann. O grupo tem uma média de 35-40 cirurgias mensais, além de manter um suporte para casos de urgências nas UTIs neonatais do Hospital Estrela e do Hospital Bruno Born.

Para que se possa ter toda segurança no tratamento dessas crianças, é preciso uma equipe especializada e adaptada para lidar com toda complexidade das cirurgias pediátricas e neonatais. Atualmente a região conta com os dois profissionais especializados em cirurgia infantil que atendem nos hospitais de Lajeado, Estrela e Venâncio Aires. “Necessitamos de equipe de anestesia preparada, de instrumentais e fios cirúrgicos mais delicados e também de uma estrutura hospitalar com UTI pediátrica e neonatal para complementar este complexo atendimento”, frisam os cirurgiões.

A consolidação desta experiência e do trabalho em equipe permite aumentar o escopo de cirurgias de maior complexidade. “Desta forma pudemos, recentemente, realizar uma cirurgia de atresia de esôfago em criança com menos de 2,5 kg, com uma evolução totalmente favorável, que antes precisaria ser encaminhada para centro de referência em Porto Alegre”, comemoram.

A especialidade também atua em tratamento de pacientes com fissura labiopalatina na Fundef em Lajeado, qualificando o atendimento dos pacientes da instituição.

Por daiane