O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O porto de Estrela vai receber uma Arte, com A maiúsculo! Serão mais de 9 mil m², formando um dos maiores murais do Brasil, que deverá virar mais um cartão postal do Vale do Taquari.

A equipe que fará este trabalho tem à frente o arroio-meense, Samuel Hergesell, junto com Júlio Delazeri, Luisa Born e Henrique Lopes. Segundo Samuel, ele está muito feliz em executar esse grandioso trabalho tão importante para região. A iniciativa foi anunciada na última semana pela página da Nutritec no Facebook. A empresa privada que atua na área de grãos, assumiu o porto (que é do município) com um projeto para a ocupação do espaço. Dentro deste projeto está a sua revitalização.

A obra deve ser finalizada até maio de 2022. Ambos os lados, de frente para Estrela e para Lajeado, receberão a arte. Atualmente o recorde desta categoria pertence ao artista Kobra.

Por daiane