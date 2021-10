Saúde

Modeladora, relaxante, esportiva, liberação miofascial, com ventosas ou pedras quentes, drenagem linfática ou ainda com aromaterapia. Cada tipo de massagem tem sua devida indicação, mas a rotina estressante pode levar à aplicação mista, segundo a docente do curso de Massagista do Senac Lajeado, Leila Midtelstedt. “Acredito que com a agitação do dia a dia das pessoas, elas optem por várias juntas em uma só, mas isso depende muito da região e do profissional que é procurado”, afirma.

Os benefícios da massagem vão além do relaxamento. Influencia o organismo de forma mecânica, neural, fisiológica e química, contribuindo para o alívio de tensões musculares, o aumento da flexibilidade, do movimento e da circulação sanguínea e linfática, além de combater o estresse e proporciona a melhora na qualidade de vida e sensação de bem-estar. A docente destaca que por todas essas características, o mercado de trabalho é muito amplo para o massoterapeuta/massagista. “Após a formação, o profissional pode encontrar vagas em academias, clubes esportivos, SPAs, clínicas de estética, empresas, hotéis ou trabalhar em seu espaço próprio. Se você gosta de ajudar outras pessoas, tem habilidade de trabalhar com as mãos e qualidade de ser um bom ouvinte, então a carreira de massagem terapêutica pode ser ideal para você”, disse Leila.

Com a evolução da massoterapia no Brasil, ao longo do tempo foram incorporadas novas técnicas e foi se consolidando a identidade do massagista como profissional que visa a melhora da qualidade de vida. Em consonância com o cenário descrito, o Senac oferta a qualificação profissional em Massagista, a fim de promover a formação de profissionais capazes de atender às demandas atuais do segmento. A proposta está estruturada com base em competências permeadas pela visão holística do ser humano e da prática massoterapêutica, alinhadas com os avanços tecnológicos da área. Nesse sentido, a docente do Senac Lajeado dá ainda algumas dicas para quem está pensando em atuar na profissão. “É preciso constantemente transmitir otimismo e bom humor para todos os clientes; especializar-se sempre e manter-se atualizado com as novidades do mercado e, claro, trabalhar com ética”, falou a especialista.

Tipos e benefícios das massagens

• Massagem com Ventosas: ela é uma massagem que, quando associada à pressão do vácuo gerado pelas ventosas, ajuda a melhorar a circulação sanguínea, reduz dor muscular, modela o corpo e suaviza a celulite.

• Drenagem linfática: a drenagem linfática é um dos tipos de massagem mais conhecido entre as mulheres. Isso acontece porque, além de ativar a circulação, ela ajuda bastante a eliminar a retenção de líquido e o inchaço. É usada como coadjuvante em diversos tratamentos para celulite, gordura localizada, flacidez e estrias, potencializando os resultados.

• Tipos de Massagem Modeladora: os tipos de massagem modeladora ou redutora usam manobras mais vigorosas que as outras. Elas também agem na oxigenação dos tecidos e, como o nome sugere, na modelagem corporal. A massagem modeladora é realizada nas áreas do corpo onde a gordura se acumula e atua na redução de medidas através do aumento da temperatura local e aceleração do metabolismo celular.

• Massagem com Pedras Quentes: funciona como uma terapia alternativa para curar a dor e o desconforto. Antes de serem depositadas na pele, as pedras utilizadas são aquecidas e levam óleo. A técnica é capaz de aliviar a tensão muscular, auxiliar em um melhor fluxo sanguíneo ou apenas relaxar. Com o auxílio das mãos, são realizados movimentos de pressão suave ao longo do corpo, em diferentes áreas, assim aliando a temperatura das pedras ao relaxamento.

• Liberação Miofascial: foca no relaxamento da fáscia, que compreende os tecidos de conexão do corpo e são, por vezes, alvos de muita tensão. Além disso, ela também age nos músculos e outras estruturas relacionadas, alongando-os por meio da aplicação de pouca pressão ao longo do corpo.

• Massagem relaxante: a massagem é uma troca de energias em que, através de técnicas de deslizamento, fricção e amassamento se trabalha o sistema circulatório, linfático, nervoso e energético, que proporcionam a descontração do corpo e da mente, combatendo a fadiga física e mental. Os seus benefícios podem ser observados ainda durante a massagem, porém, as vantagens para a saúde são ainda mais evidentes quando se cria o hábito de receber massagens, pelo menos, 1 vez por semana.

• Massagem com Aromaterapia: é um tipo indicado para pessoas que buscam se curar emocionalmente. Esse tipo de massagem melhora o humor; reduz o estresse e a ansiedade; alivia a tensão muscular e a dor; e reduz os sintomas da depressão.

• Massagem Esportiva: é uma boa opção para quem possui lesão causada por movimento repetitivo, como pode acontecer quando há prática de algum esporte. Também é importante para prevenir lesões esportivas, aumentar a flexibilidade e o desempenho físico. Além disso, pode ser usada para aliviar a dor, a ansiedade e a tensão muscular. Pode se concentrar nas partes do corpo que precisam de mais atenção. A pressão profunda pode ser alternada com movimentos suaves, dependendo das necessidades.

O Senac Lajeado está com inscrições abertas para o curso de Massagista. Com duração de 240 horas, a próxima turma inicia no dia 21 de fevereiro de 2022, com aulas às segundas e quartas, das 19h às 22h. Mais informações no site www.senacrs.com.br/lajeado ou pelo telefone (51) 37484644. O Senac Lajeado fica localizado na Senador Alberto Pasqualini, 421 – bairro Americano.

Por daiane