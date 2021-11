Geral

O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, o secretário da Agricultura, Élcio Lutz e o secretário de Administração, Aurio Scherer acompanharam na terça-feira as obras de terraplanagem na propriedade de Telmo Giareta e José Loivo Schmitt, em Forqueta Baixa.

Os agricultores que possuem um chiqueirão com capacidade de alojamento de mil animais, pretendem dobrar a produção, com a construção de mais um chiqueirão de 1.380m² para a terminação de três lotes por ano. No total, serão quase 150 cargas de terra fornecidas pelo município, mais o serviço de terraplanagem e compactação do solo.

Schmitt, que também trabalha com vacas leiteiras produzindo cerca de 300 litros por dia, salientou que sem a ajuda da prefeitura não seria possível investir tanto na propriedade. Lutz elogiou a iniciativa do produtor em diversificar os negócios e ampliar a produção, salientando que o município dá todo o suporte possível para estimular a agricultura, o que foi endossado pelo prefeito, adiantando que devem ser criados novos dispositivos para incentivar os produtores rurais.

