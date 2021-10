Em Outras Palavras

No final de semana vivi uma experiência inédita na minha terra natal. Passei de sábado para domingo no hotel Moinho da Luz. Ambiente familiar, simples e despojado, marcado pelo atendimento cortês de muita simpatia.

Não perguntei o nome da pessoa que nos atendeu no café da manhã de domingo. Éramos os últimos hóspedes porque os demais levantaram mais cedo que eu e minha mulher. A televisão estava ligada exibindo o programa Esporte Espetacular. Mostrava uma competição de downhill, modalidade de skate que ficou famosa nos últimos Jogos Olímpicos.

A reportagem mostrava a disputa na Ladeira da Harmonia, em Teutônia, onde foi batido o recorde mundial de velocidade morro abaixo. Confesso meu total desconhecimento sobre o fato e a fama da cidade germânica no esporte.

Vendo meu interesse nas imagens o atendente – um senhor já grisalho – perguntou se eu conhecia o lugar. Diante da resposta passou a fazer elogios. Afirmou que se tratava de um local de grande potencial turístico o que desencadeou um bate-papo sobre os atrativos do Vale do Taquari.

Sobram belezas e atrações, mas falta

organização para turbinar nossa economia

Ele comentou sobre o grande movimento que a cidade de Encantado já registra durante a construção do Cristo Protetor:

– Passei por lá faz num fim de semana e estava lotado. Muita gente tirando fotos, perguntando sobre a inauguração e todos de boca aberta diante daquela baita obra! – contou com entusiasmo.

Lembrei outros pontos turísticos que podem impactar na economia de nossos quase 40 municípios. Entre eles o tradicional Morro Gaúcho, o trem turístico, o viaduto V-13 – o mais alto da América Latina com 143 metros de altura em Vespasiano Corrêa –, as flores de Santa Clara do Sul, as belezas do rio Taquari, a gastronomia e as tradições italiana e germânica, entre outras.

Há tempos escrevo sobre a importância de um esforço conjunto para turbinar o turismo, a famosa “indústria em chaminés”. Isso requer organização e planejamento. Sobram belezas, mas não conseguimos montar um plano capaz de atrair visitantes.

Conheço quase todo o Estado. Inúmeros municípios e região com muito menos atrações têm grande movimento no final de semana. A maioria são comunidades de porte semelhante ao nosso. Fico feliz ao ver que há pessoas de visão para um futuro de resgate econômico do outrora “Mais fértil vale gaúcho”.

Por daiane