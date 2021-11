O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A secretaria de Saúde de Arroio do Meio promoveu no sábado, dia 23, no Posto de Saúde Central, uma manhã dedicada especialmente às mulheres. Mais de 350 exames foram realizados na ação alusiva ao Outubro Rosa – mês de prevenção e combate ao câncer de mama e colo de útero.

Conforme o secretário da pasta, Gustavo Kasper, a equipe de saúde realizou 176 testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, 69 coletas de pré-câncer e 64 encaminhamentos para mamografia. Kasper afirma ainda que a adesão deste ano, segundo avaliação interna da secretaria, deve ter sido a maior desde que ocorrem as programações do Outubro Rosa. “A comunidade atendeu ao chamado e nós conseguimos atingir o objetivo deste evento, que era realizar o maior número possível de atendimentos”.

Como forma de ampliar a divulgação da causa, também ocorreu no sábado a Caminhada das Sombrinhas. Com o apoio da secretaria de Saúde, o ato foi realizado junto com a Liga Feminina de Combate ao Câncer e Conselho Municipal da Mulher.

Com sombrinhas nas cores rosa e azul, os participantes caminharam pela rua principal até o trevo de acesso à cidade, distribuindo material informativo com orientações de como promover o combate às doenças, assim como chamar a atenção para a causa.

