Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense não repetiu o bom futebol que vinha apresentando nas últimas rodadas do Campeonato da Divisão de Acesso de 2021 – certame promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. Jogando em São Gabriel, na noite da última segunda-feira, o Lajeadense perdeu por 2 x 1 para São Gabriel. O Lajeadense chegou a estar perdendo por 2 x 0, descontando nos minutos finais através de Ericson.

Classificação – Faltando duas rodadas para terminar a primeira fase, o Guarany de Bagé é líder com 25p; Avenida e Lajeadense 21p; Inter-SM 17p; São Paulo 15p; Guarani-V.A. 13p; Bagé 11 pontos e o São Gabriel com um ponto.

O próximo compromisso do Lajeadense, treinado por Gelson Conte, será na terça-feira, dia 12, às 19h, em Lajeado com o Guarani de Venâncio Aires. A partida poderá ter a presença limitada de público. Os ingressos devem ser adquiridos de forma antecipada na secretaria do clube ou pelo fone 3710-1911, pelo valor de R$ 20 para arquibancada e R$ 30 para cadeiras. Na última rodada, o Lajeadense joga em Bagé com o Grêmio Bagé.

Por daiane