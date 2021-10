Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense entrou em campo na noite de terça-feira, quando jogou em Lajeado com o Guarani de Venâncio Aires, valendo pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato da Divisão de Acesso de 2021 – certame promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. A partida, marcada pela rivalidade entre as duas equipes, terminou em 1 x 0 para o Lajeadense, gol marcado aos 28min por Dadalt. O gol trouxe tranquilidade para a equipe treinada por Gelson Conte, que manteve superioridade em quase toda a partida.

Com a vitória diante do Guarani e a combinação de resultados da rodada, o Guarany de Bagé segue líder da chave com 26p; Lajeadense 24p; Avenida 22; São Paulo 18p; Inter-SM 18p; Guarani-V.A. 14p; Bagé 11 pontos e o São Gabriel 2 pontos.

Domingo, dia 17, às 15h, o Lajeadense encerra a primeira fase jogando em Bagé com o Grêmio Bagé. Já classificado, a partida vai servir para definir a posição do Lajeadense na chave, podendo ser 1º, 2º ou 3º colocado. Esta posição define quem será o adversário na fase de mata-mata, que será disputada numa melhor de duas. Se o Lajeadense for o 1º ou o 2º da chave, joga a segunda partida do mata-mata em Lajeado.

