Esportes

Com um gol aos 40 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Rafael Bonacina, o Esporte Clube Juventude de Três Saltos Alto venceu o Guarani de Barra do Fão por 1 a 0 e conquistou o título na categoria Aspirante.

As duas equipes haviam empatado o primeiro jogo em Picada Felipe Essig em 1 a 1. No segundo jogo, disputado na sede do Clube Esportivo Travesseirense, poucas chances de gol as equipes escaladas com atletas de Travesseiro, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Pouso Novo pouco criaram.

Na primeira fase, o Juventude garantiu a quarta colocação, última vaga. Nas semifinal venceu o São João em duas oportunidades. Já o Guarani, venceu o Juventude até chegar a final.

Ao término do confronto, uma confusão generalizada precisou ser controlada por seguranças e jogadores. A discussão envolveu os atletas do Guarani, Daylon Dhamer e Diego Pruvinelli e o zagueiro do Juventude, Léo Valer.

Por daiane