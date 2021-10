Saúde

Importância do óculos de sol

Lucas Nascimento

Técnico em Óptica

Assim como o protetor solar, chapéu e bonés são essenciais para a proteção da pele, os óculos de sol são tão importantes quanto, na proteção do olhos, pois a incidência dos raios solares diretamente na visão, mesmo em dias nublados, pode causar sérios problemas de difícil reversão a longo prazo. Casos de visão embaçada, catarata, lesão na córnea, degeneração macular e, em alguns casos, extremos como a cegueira, são constatados com cada vez mais frequência pelos oftalmologistas. Um fator preponderante para essas deficiências está ligado diretamente com o excesso de sol.

Além da proteção solar para raios UVA e UVB, os óculos de sol protegem de agentes climáticos, como o vento, que pode causar os chamados olhos secos e a poluição, que pode desenvolver uma série de infecções e doenças, como a conjuntivite, por exemplo.

Hoje, você pode encontrar diversos modelos, cores e tamanhos, mas apesar de os óculos estarem ligados diretamente à moda, sua função primordial é a saúde visual. Portanto é melhor pagar mais por uma peça com selos de comprovação de qualidade, do que investir pouco em um objeto que pode prejudicar a visão e ainda trazer problemas mais graves. Dê preferência a lojas físicas ou virtuais que te dão confiança e segurança, encontre profissionais capacitados para lhe auxiliar na melhor escolha. Sempre busque, além do conforto e estilo, aquele óculos que tenha a maior e melhor proteção solar.

Com certeza, a sua saúde visual agradece.

