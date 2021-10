Esportes

Final do Campeonato Municipal é neste domingo, no Travesseirense

As decisões do Campeonato Municipal de Travesseiro ficaram para este domingo. Os jogos ocorrem no campo do Clube Esportivo Travesseirense, nas categorias Titular e Aspirante.

Nos jogos de ida, ocorridos em Picada Felipe Essig, jogos empatados. Na categoria Titular, Travesseirense e SER Cultural empataram em 0 a 0 em um jogo com poucas oportunidades de gol. Na decisão, o Travesseirense joga em casa e pelo empate para ficar com o título.

Na Aspirante, Guarani de Barra do Fão e Juventude de Três Saltos Alto ficaram no 1 a 1. Na decisão, o Guarani, dono da melhor campanha, joga pelo empate.

Por daiane