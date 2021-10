O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A Casa do Museu, de Arroio do Meio, se transformou na segunda-feira, 27, em um espaço de música, alegria e descontração. Na presença de autoridades, diretoras das Escolas de Ensino Fundamental, equipe de supervisão da secretaria de Educação e professores ocorreu o evento de retomada do canto coral nas escolas.

Os convidados foram recepcionados com música pelos professores Ermilo Berté, Simone Buttini e Taine Ferreira que terão a missão de retomar e administrar, a partir da próxima semana, o canto coral nas escolas. Além disso, realizaram uma dinâmica com os convidados, como forma de mostrar o quanto a música pode fazer bem para as pessoas.

A secretária de Educação e Cultura, Iliete R. Winck, a presente data marca a realização de mais uma meta do plano de governo que é de reavivar o canto coral nas escolas. “Sabemos que a música é um dos principais meios de comunicação existentes na sociedade. Por meio dela é possível transmitir não só palavras, mas sentimentos e ideias que podem ganhar grandes proporções didáticas, quando bem direcionadas”.

O prefeito Danilo Bruxel falou da alegria e satisfação de participar deste momento, lembrando que em sua outra gestão havia o canto coral nas escolas e do quanto a atividade fazia bem para os alunos. “Sabemos o quanto esta arte faz bem para nossas crianças e comunidade e é por isso que entendemos o quanto é importante contribuir com o canto. Espero que nossas crianças possam dizer novamente que participam de um coral. Estamos dando o passo inicial e os frutos vamos colhendo dia após dia”. Bruxel fez um agradecimento especial ao vereador Paulo Backes, motivador e que teve a preocupação de trazer de volta às escolas o canto coral. Para finalizar, os professores Paulo Haas e Sérgio Nunes Lopes explanaram aos presentes sobre a história do canto coral, como se trabalha a música e principalmente a voz. A ideia teve por objetivo reforçar a importância que as equipes diretivas têm nas escolas para fazer com que este projeto de canto coral dê certo.

