Público aproximado de 50 mil pessoas e R$ 15 milhões em negócios. Estas são as projeções para a 7ª Estrela Multifeira, que vai ocorrer neste e no próximo fim de semana, em Estrela. Será a única grande programação de negócios, turismo, cultura e entretenimento do Vale do Taquari em 2021 e um dos poucos eventos a se concretizar em âmbito estadual com público de forma presencial neste ano, sendo um marco para a retomada econômica.

A 7ª Estrela Multifeira, vai ocorrer seguindo os protocolos sanitários, terá as atrações tradicionais de lazer e cultura, centenas de expositores de negócios, e inova dando mais destaque ao agronegócio com o 1º Concurso Leiteiro, e os Salões da Inovação e Turismo.

Atrações:

• Happy Parque de Diversões (ficará próximo ao Rio Taquari)

• Shows com mais de 40 artistas regionais e estaduais, proporcionando a valorização desses profissionais

• Feira da Agroindústria Familiar

• Exposição de animais: novilhas, ovelhas, cabras, pássaros e outras aves ornamentais

• Festival do Chucrute com café colonial e danças típicas

• Off Aventura com tirolesa e parede de escalada

• Exposição de motos e carros antigos (nesta edição com mudança de local e realização nos dois sábados e domingos)

Ingressos

29/10 e 05/11 (sextas-feira): 10h às 18h – ingresso gratuito e das 18h às 22h – R$ 10,00

30/10 e 06/11 (sábados): 10h às 22h – R$ 10,00

31/10 e 07/11 (domingos): 10h às 18h – R$ 10,00

Opção de compra on-line, pelo site www.estrelamultifeira.com.br.

Patrocinadores

Governo de Estrela e Câmara de Vereadores, Lojas Benoit, Sicredi, Charrua – Combustível para sua vida, Forla – Visão do futuro, Certel 65 anos, A.C. Müller, Cooperativa de Transportes Vale Log, Conpasul, Launer Química, Redemac Morelli, Nutritec, Univale, Altari Carrocerias, Vero – A maquininha do Banrisul, Languiru, Grupo Betiolo, Tritec, Trip Tecnologia – A conexão oficial da Estrela Multifiera, Docile, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, Prost Bier, Badesul, BRDE, Univates.

Programação

SEXTA-FEIRA – 29/10

10h Abertura Oficial

13h30 Escolas do Município – Atrações Recreativas / Culturais

19h30 Orquestra do Colégio Martin Luther

20h30 Vitor Delazeri

21h Orquestra de Candelária

SÁBADO – 30/10

15h Show de Cães – Cão C4

17h Espetáculo Cirkou Trupe

18h Companhia Aprendiz

19h30 Festival Kids

21h Ramalhos

22h Rebobinados

DOMINGO – 31/10

11h Antônio Gringo

12h Clair e Clairton

13h Grupo Recanto do Costão

14h Diego Rodrigues e Grupo

15h Clary Costa & Trio

16h Guri de Uruguaina

17h Apresentação Artística do CTG Raça Gaudéria

18h Os Serranos

SEXTA-FEIRA – 05/11

14h30 Baile da Melhor Idade – Wilceu Pause

17h Apple

18h Gas or Grass

19h Rapport

20h Liverpool

21h Linck

22h Show Nacional com Guilherme Mecca

SÁBADO – 06/11

13h Grupos Folclóricos de Estrela

14h Espetáculo Nossa Voz – Escola Notom

15h Espetáculo de cães com Rudinho Bombassaro e seu quarteto fantástico

16h Os Lupulados

17h Dona Matilde

18h Elementum Zero 13

19h Os Legionários

20h Sputnick

22h Armandinho & Banda

DOMINGO – 07/11

10h Desfile dos Desbravadores Estrela do Vale

11h Festival de Dança dos Vales

Grupo do Centro Cultural Morgenstern

Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Frohtanz

Grupo de Danças de Casal de Mato Leitão

Centro Cultural Austríaco Lustiger Tiroler

14h Companhia Musical

14h30 Valdecir Moura

15h Jardel Amorim & Cia

15h30 Banda Rosa’s

17h Os Atuais

Por daiane