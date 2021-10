O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A Semana Farroupilha é uma data muito comemorada no Rio Grande do Sul, que tem como objetivo, ressaltar a tradição gaúcha, valorizando nosso povo, nossos hábitos e costumes. Com esta intencionalidade que a Ecei Turma da Mônica, de Arroio do Meio, realizou uma programação diferente no dia 17, na escola, envolvendo toda a equipe de funcionárias e as crianças.

Muitas crianças compareceram trajadas tipicamente e o momento foi registrado com fotos no cenário especial montado no hall de entrada da escola. Para o almoço, foi oferecido um carreteiro. “Além de ser uma das marcas da cultura gaúcha, estar à mesa com os colegas desfrutando de um alimento tão delicioso é um ótimo momento para aprender o significado de coletividade e de confraternização”, declara a diretora, Karine Rosenbach Casaril.

No turno da tarde, também ocorreu uma contação de história muito especial feita pela Lusiane Maria Mallmann, que divertiu e integrou as turminhas. Além de músicas gauchescas, onde puderam aprender mais sobre nossos costumes e despertar sua curiosidade sobre o tema.

Por daiane