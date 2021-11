Carta Branca

A proximidade da celebração do dia de finados e, mais ainda, a morte tão inesperada e tão recente do meu irmão Marcelo, me fazem recordar de uma conversa que tive anos atrás. O papo foi com o fornecedor de um serviço que eu demandava na época. Não consigo lembrar como chegamos ao assunto bem fora dos negócios. O certo é que ambos gastamos boa dose de saliva reclamando da passagem rápida do tempo. Eu aproveitei pra deixar claro o meu protesto: uma vida é muito pouco. Muito pouco!

Na empolgação da conversa, desembocamos na questão mais inquietante. O que fazer para aproveitar bem a nossa curta vida? E, mais ainda, o que seria viver bem a vida? (Embora a conversa se prolongasse, devo confessar que, sorry, não conseguimos produzir nada que valha a pena recordar.)

§§§

Fui pesquisar depois e descobri que não só entre amigos, o assunto rola. Até a ONU se ocupa disso. Até a ONU! De modo que, nas falas de alto nível, aproveitar bem a vida não fica no palpite. É avaliado com uma fórmula: o tal Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH funciona como régua para medir, comparar e classificar países, regiões ou cidades.

Todos os anos, os 193 Estados-membros da ONU são avaliados em termos de IDH. Na lista publicada em dezembro de 2020, a Noruega figura no topo. É o país onde melhor se vive no mundo. A Austrália ocupa o sexto lugar; os Estados Unidos, detêm o número 12; a Argentina, o 46, e o Brasil aparece como o número 84.

§§§

Depois de examinar dados e listas – e com todo o respeito à ONU – achei que a publicação não ajuda muito. Fiquei mais ou menos na mesma. Uma coisa é a medição oficial, outra coisa é a percepção de cada um. A pergunta que continua batendo na porta é esta: nós sentimos que vivemos bem? Se temos boa saúde, acesso à educação e ao trabalho, já é muita coisa, claro. Mas, além disso, há outros pontos nevrálgicos: de quantos bens precisamos? Quanta liberdade gostaríamos de sentir? Qual a quantidade/qualidade de afeto que nos basta?

A lógica do mundo atual ajuda pouco. Em geral, faz acreditar que a capacidade de compra é que decide a parada.

As minhas dúvidas persistem, no entanto. Viver bem seria mais complicado do que ter dinheiro para gastar? Ou, talvez, mais simples?

§§§

Será que a razão está com Graciliano Ramos, quando diz que “tudo nesta vida é canoa furada”?

Por daiane