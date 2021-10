Saúde

Aloha Espaço Natural

Aloha Terapias Integrativas

O ser humano está cada dia mais consciente de que tudo o que existe é pura energia. Tudo emite energia. Ela está em permanente movimento, influenciando e sendo influenciada. Por isso, nós somos muito mais que um corpo físico. Somos um corpo mental, emocional, espiritual e energético. Nossos pensamentos e nossos sentimentos criam uma emoção, que gera uma vibração e vibra numa frequência. Ali reside a verdadeira origem das doenças. Quando a FORÇA VITAL de nosso organismo encontra-se debilitada, faz-se necessário retornar ao estado de PLENA SAÚDE.

As terapias integrativas vêm para restabelecer a FORÇA VITAL do indivíduo. E aí, existem muitos caminhos, todos igualmente importantes. Somos indivíduos e, dessa forma, fomos presenteados pelo Universo com uma grande diversidade de práticas terapêuticas para restabelecer o equilíbrio, o bem-estar e a saúde. Confira tudo o que a Aloha Terapias Integrativas tem a oferecer. E qual é o seu caminho?

Apometria • Aromaterapia • Auriculoterapia • Barras de Access • Bioressonância • Cápsula Sauna de Ozônio • Clarck • Cone Chinês e Hindu • Constelação Familiar • Danças Circulares • Drenagem Linfática Pré e Pós Operatório • Fitoenergética • Florais • Harmonização Facial • Homeopatia • Jogo de Runas • Limpeza de Pele • Limpeza e Harmonização Energética (Pessoal e Ambiental) • Magia Divina • Massagens (Relaxante, Terapêutica, Modeladora, Detox) • Meditação ao Som das Taças Tibetanas • Thetahealing • Ortomolecular • Reiki • Reiki Xamânico • Yoga (Presencial e On-line)

O simples contato com a terra, exercícios respiratórios, a conexão com a Natureza também apresentam-se como boas ferramentas. Aloha Espaço Natural te oportuniza vivências práticas de conexão com a Natureza, num convite para adentrar no maravilhoso mundo das plantas medicinais, estimulando o cuidar de si, de uma forma simples, natural e sustentável, num convite para o SER NATUREZA. Estamos muito desconectados da nossa natureza interna e também da externa. Venha conhecer as plantas BIOATIVAS de futuro, focadas em promover longevidade saudável. Estamos realizando a identificação das plantas com QR CODE. Sinta-se nas alturas, preenchendo-se de belas vistas, onde a natureza é o centro.

Aloha Espaço Natural em conjunto com Aloha Terapias Integrativas oferece a possibilidade de realização de vivências, num convite para uma bela viagem interior.

