Geral

Nos dias 1°, 2 e 3 de outubro o CTG Capitão Ribeiro, de Capitão, participou do 8° Rodeio Crioulo do Piquete Invernada de Guapos em Lajeado, onde consagrou-se campeão em algumas modalidades.

César Beneduzi e seu filho Davi Beneduzi foram campeões no Laço Dupla Rodeio – Força C. Vinicius Beneduzi e Lucas Fleck foram campeões no Laço Dupla do Rodeio – Força B, enquanto Marcelo Gutjahr, Vinícius Beneduzi, Lucas Fleck e Mateus Hammes foram campeões no Laço Quarteto – Força B.

Por daiane