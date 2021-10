O Alto Taquari

A Copa Integração de Futebol de Campo – Taça Girando Sol/Sicredi, promovida pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa. O certame, patrocinado pela Girando Sol e o Sicredi, com apoio do Chopp Santa Madre, Sírio Automóveis, Lajevale e Loja Bruxellas, tem a participação de sete clubes de Arroio do Meio, Capitão, Lajeado, Forquetinha e Encantado. A disputa acontece nas categorias de Aspirantes e Titulares. A primeira fase será disputada em turno único com três mandos de campo para cada clube. No final da primeira fase, classificam-se os dois primeiros de forma direta para a semifinal, enquanto que 3º, 4º, 5º e 6º colocado disputam duas vagas através de eliminatória.

Na rodada de domingo jogaram pela categoria de Titulares, em Linha 32, Cruzeiro x Estudiantes. Mesmo iniciando de forma muito atrapalhada, o Cruzeiro terminou o primeiro tempo com 2 x 0 a seu favor com gols de Vanderlei e Pedro. No começo do segundo tempo, o Cruzeiro ampliou para 3 x 0 com gol de Polenta. Depois, o Estudiantes descontou, com gol de pênalti, mas, logo em seguida, o Cruzeiro fez 4 x 1 outra vez com Vanderlei. O Estudiantes ainda fez mais um gol decretando o placar final de 4 x 2 para o Cruzeiro. O árbitro foi Ruggeri Fontoura.

Em Encantado, com arbitragem de Fabrício Correa Neves, jogaram no Estádio das Cabriúvas, Lago Azul x Rui Barbosa. A equipe da casa venceu por 1 x 0, sendo a única equipe que venceu três partidas, tendo um aproveitamento de 100%. Em Forquetinha, teve Nacional 1 x 1 Sete de Capitão. O gol do Sete foi marcado por Jeison Ziem. A partida foi dirigida por Vinicius Machado.

Pela categoria de Aspirantes, o Cruzeiro empatou em 1 x 1 com o Estudiantes. O gol do Cruzeiro foi marcado por Vitor Graff. O Lago Azul não foi bem contra o Rui Barbosa, que venceu por 1 x 0, gol marcado por Rodrigo da Rosa. O Nacional foi derrotado pelo Sete de Capitão. A partida terminou com placar de 1 x 0. O gol foi marcado por Uriel Scheidt.

Bom público

A presença de público vem sendo um dos destaques do campeonato. Isto pôde ser registrado na partida de domingo em Linha 32, entre Cruzeiro e Estudiantes. Outra partida presenciada pela reportagem do AT, foi na primeira rodada entre Nacional x Cruzeiro, em Forquetinha. O clássico entre Rui Barbosa e Sete de São Caetano, disputado no domingo, dia 26 de setembro, em Rui Barbosa, também registrou um público numeroso. No mesmo dia, em Capitão, teve presença de um expressivo de número de torcedores na partida entre Sete e Lago Azul.

Jogos da 4ª rodada

No domingo, dia 10, será disputada a 4ª rodada, quando jogam em São Caetano, o clássico entre Sete x Sete de Capitão; em Linha 32, Cruzeiro x Lago Azul e em Forquetinha, Nacional x Rui Barbosa. No dia 17, terá a realização da 5ª rodada que vai reunir em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Cruzeiro; em São Caetano, Sete x Nacional e em Capitão, Sete x Estudiantes. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h. Na primeira fase o valor do ingresso será de R$ 5.

Atletas suspensos

Na rodada de domingo foram registradas cinco expulsões. Pelos Titulares, Estiven (Cruzeiro) foi expulso pelo segundo cartão amarelo, sendo punido com uma partida. A mesma punição foi aplicada para José Hammes (Sete de Capitão) expulso pelo segundo cartão amarelo. Lucas Krieger (Nacional) punido com uma partida por invasão de campo e Lucas Bauer (Nacional) suspenso por 30 dias por agressão ao árbitro. Na categoria de Aspirantes foi expulso e punido com uma partida Felipe Kunzler (Rui Barbosa).

Por daiane