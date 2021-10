Geral

O Esporte Clube Cruzeiro de Linha 32 inicia na noite desta sexta-feira, dia 1º, o 4º Torneio de Canastra de Duplas. Os jogos acontecem sempre nas sextas-feiras, com início às 20h. O torneio será disputado em quatro rodadas com classificatórias e uma final. O valor da inscrição por dupla será de R$ 100 com direito ao jantar. Os contatos podem ser feitos com Flávio Schmitz pelo fone 99206-0584 ou Dani Hendges pelo fone 99248-0911. O prêmio maior será de R$ 1 mil e os demais, conforme o número de inscritos do 1º ao 4º lugar, tanto na principal como na repescagem.

Por daiane