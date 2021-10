Geral

O Clube Esportivo Travesseirense recebeu no domingo, dia 10, os participantes do programa Canta Meu Povo, apresentado na Rádio Liberal de Guaporé. Com a coordenação de Henrique Merlo e a participação do gaiteiro Adãozinho, o programa recebeu mais de 20 talentos de diferentes idades e localidades que, com suas gaitas e violões, tocaram e cantaram músicas gauchescas e sertanejas. Aguardem: no sábado, dia 23 de outubro, o programa será apresentado e gravado no Rancho de Rui Bildhauer, em Dona Rita, com início às 19h e jantar às 20h30min. Contatos podem ser feitos pelo fone 99846-1811.

Por daiane