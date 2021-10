Esportes

O Esporte Clube Cruzeiro de Linha 32 realizou na noite de sexta-feira, dia 8, os jogos da segunda rodada de seu 4º Torneio de Canastra de Duplas. O torneio, que tem a participação de 50 duplas, realiza seus jogos sempre nas sextas-feiras, com início às 20h. Nesta sexta-feira, será realizada a terceira rodada que encerra a fase de classificação, que vai classificar 24 duplas para disputa do prêmio maior, e outras 26 duplas para a repescagem. O torneio tem encerramento previsto para o dia 22. Os organizadores comunicam aos participantes que nesta sexta-feira, às 19h30min, antes de iniciar os jogos será servido o jantar, ao qual cada inscrito tem direito. Contatos podem ser feitos com Flávio Schmitz (99206-0584) ou Dani Hendges (99248-0911).

Por daiane