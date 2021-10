Geral

Em uma parceria entre a secretaria de Agricultura, Educação e departamento do Meio Ambiente, a escola municipal Espaço Aprender, de Capitão, recebeu recentemente um biodigestor.

O equipamento, instalado pela empresa HomeBiogás, além de produzir gás por meio dos resíduos orgânicos canalizado até um fogão da cozinha, gera fertilizantes que poderão ser utilizados na adubação do canteiro das hortas. O mecanismo também será uma ferramenta pedagógica utilizada pelos professores durante as aulas. O investimento em torno do equipamento é de R$ 15,6 mil, que tem uma vida útil entre 15 a 20 anos.

A diretora da escola, Joceli Lorenzon relatou que o equipamento despertou a curiosidade nas crianças e, em breve, será utilizado nas aulas para tratar temas como sustentabilidade e desperdício de alimentos, além do trabalho que será feito para explorar o fertilizante.

Por daiane