Lançado em 2009, o projeto Ajudarinho, da Universidade do Vale do Taquari – Univates, há 12 anos beneficia alunos que não possuem condições financeiras para estudar. O Técnico em Enfermagem Hueliton da Silva, e a administradora Joana Cristina Pereira são exemplos disso. No caso de Hueliton da Silva, que concluiu o curso em dezembro de 2020, o auxílio do Ajudarinho foi fundamental para a conquista.

Joana, que é de Arroio do Meio, resume a ajuda do fundo como o “alicerce fundamental para cursar a graduação de Administração que sempre sonhou”. Ela conta que quando recebeu o e-mail sobre a concessão do auxílio, faltaram palavras para descrever sua felicidade. “Era o início da realização do meu sonho, foram seis anos de estudo e dedicação. Nem sempre foi fácil, e quando esses momentos difíceis aconteciam, eu sempre lembrava do fundo e pensava, que sorte a minha, quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade também”, relata. O Ajudarinho era o combustível para que a estudante continuasse seus projetos. “No final deu tudo certo”, completa. Joana não pensa em parar por aqui, pois diz que faz planos para o futuro: “Não podemos ficar parados”, pondera. O programa Ajudarinho concede bolsas de estudo de até 80% de desconto no valor da mensalidade para alunos carentes da Univates. Funcionários, estagiários, diplomados e comunidade em geral podem ser doadores. As adesões podem ser realizadas pelo link www.univates.br/espaco-academico/ajudarinho/como-participar.

As doações também são feitas por meio de eventos vinculados ao programa ou com valores pagos por empresas que realizam ações no campus da Universidade. Para cada público existe uma forma de adesão, sendo o valor de contribuição definido pelo doador. Os alunos beneficiados participam de edital específico. Após inscrição, cada candidato passa por critérios de avaliação, como o índice de carência, para que a indicação seja justa, entre outros. Para mais informações sobre o programa entre em contato pelo e-mail ajudarinho@univates.br.

