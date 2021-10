Esportes

No último fim de semana, o piloto Artur Fröhlich Kunst, 20 anos, morador do Centro de Arroio do Meio, participou da 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross, realizada em Tupanciretã, pela categoria 250 Intermediária Nacional.

Neste fim de semana, Artur participa da 4ª etapa em Quaraí, que fica na fronteira com o Uruguai. As etapas anteriores ocorrem em São Leopoldo e Arroio do Meio, onde o arroio-meense também teve oportunidade de participar da corrida da etapa nacional de Velocross. O encerramento da competição está previsto para dezembro, com a 7ª etapa que ocorre em Arroio do Meio.

O jovem anda de motocicleta desde a infância. Sua principal inspiração é a trajetória do tio Jorge Fröhlich, campeão Gaúcho de Motocross. “Ele também usava o número 4”, afirma. Além de treinar duas vezes por semana, Artur é integrante e atual secretário do Moto Clube de Arroio do Meio, o Mocam. Ele conta com apoio da Gringa MX, JFröhlich Imóveis, Amentista Imóveis, e Serralheria Kunst.

Por daiane