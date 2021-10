Saúde

Por meio da secretaria de Saúde, Arroio do Meio realiza neste sábado, dia 16, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação 2021. Com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), o Posto de Saúde do Centro estará aberto das 8h às 15h.

Dentre as vacinas que estarão disponíveis estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Vacina covid-19

No sábado o público adulto que está com a segunda dose da vacina da Pfizer em atraso, ou poderia fazê-la até 10 de dezembro, segundo anotação na carteirinha, pode colocar em dia ou antecipar a conclusão do esquema vacinal. Na oportunidade também será aplicada a terceira dose para profissionais de saúde e pessoas maiores de 60 anos, com seis meses de intervalo após a segunda dose.

A vacina contra a covid-19 será aplicada na Casa Branca, na esquina das ruas Visconde do Rio Branco e São João, das 8h às 11h.

