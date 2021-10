Geral

Membros da Administração de Arroio do Meio participaram na terça-feira, em Porto Alegre, de uma audiência com o Superintendente do Patrimônio da União (SPU) do RS, Gladstone Themóteo Menezes Brito da Silva. A reunião foi marcada após a Administração receber a informação de que o patrimônio da antiga CNEC fora reintegrado ao patrimônio da União.

A audiência foi marcada com o objetivo de discutir o futuro do espaço onde hoje está instalada a Secretaria Municipal de Educação. Participaram o prefeito Danilo Bruxel, o secretário de Administração, Áurio Scherer e o secretário da Fazenda, Valdecir Crecencio, além do deputado Dirceu Franciscon, visto que foi por intermédio de seu gabinete este encontro.

Na oportunidade, a Administração colocou ao superintendente a importância do referido espaço, por ser estratégico para o desenvolvimento das atividades educacionais e culturais do município. Atualmente, além da estrutura organizacional da secretaria de Educação, o local sedia a feira de descarte ambientalmente correto, a feira do peixe da Semana Santa, a biblioteca municipal, ensaio de corais e das orquestras municipal e juvenil, entre outros eventos.

Desta forma, a Administração solicitou a doação do patrimônio para o município, pedido este que, segundo o secretário Áurio Scherer, foi visto com bons olhos pelo superintendente da SPU, que afirmou que irá trabalhar para que esta doação se transforme em realidade.

“Saímos da audiência convencidos que temos todas as condições de viabilizar este sonho, que não é apenas da Administração, mas da comunidade em geral. E o superintendente nos afirmou que este patrimônio somente seria disponibilizado para um ente público. Portanto, vamos trabalhar de maneira incessante e determinada para viabilizarmos esta conquista para a comunidade arroio-meense”, ressalta Scherer.

Por daiane