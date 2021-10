O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Duas atividades marcaram a comemoração do Dia da Árvore na Emef Professor Arlindo Back, em Forqueta, na última semana. A primeira delas foi o plantio de uma muda de laranjeira, no pátio da escola, que teve a participação dos alunos do Nível B, da professora Andrea Tatsch e de Claudete Adriana Krüger. A muda foi uma doação feita pela equipe da Corsan, que esteve no educandário para a realização de oficinas e ensinamentos sobre o Dia da Árvore, a preservação da mata ciliar e dos recursos hídricos.

A segunda atividade foi a distribuição de mudas, entre elas ipês, araçazeiros, caneleiras, manacás, goiabeiras, sempre verdes e pitangueiras, a todos os alunos, professores e funcionários. Conforme o diretor Gilsomaro Steiger, a entrega foi também um estímulo para que todos plantem as mudas e acompanhem o seu crescimento, valorizando o meio ambiente.

Por daiane