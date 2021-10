Saúde

AGENTES DE SAÚDE: em contato direto com as famílias

Há muito tempo os Agentes Comunitários de Saúde auxiliam o poder público para melhorar as condições de saúde nas comunidades do interior. O programa foi implantado oficialmente pelo Ministério da Saúde em 1991 como uma iniciativa para algumas áreas do Nordeste. Hoje a profissão aparece em cidades de todo o país.

Uma das funções do profissional é o acolhimento e vínculo direto com a comunidade e poder público, além do desenvolvimento de atividades de promoção da saúde, na prevenção de doenças por meio de visitas domiciliares e ações educativas.

Em Travesseiro, a área da saúde conta com cinco agentes comunitárias. As visitas ocorrem semanalmente, abrangendo 874 famílias das comunidades de São Miguel, Centro, Picada Ruchel, Linha Macuco, Cairu, Picada Felipe Essig, São João, Barra do Fão e Três Saltos Alto, Médio e Baixo.

No município, de acordo com o secretário Júnior Rodrigo Weizenmann, as agentes atuam na promoção, proteção e prevenção da saúde das famílias acompanhando de forma domiciliar e orientando-as sobre as formas de acesso ao SUS.

O trabalho também contribui para o mapeamento e o cadastramento dos dados demográficos e sociais do município. “É possível também identificar, durante as visitas, possíveis agravos de saúde e informar a demanda da população para a equipe de saúde, bem como a realização e atualização de cadastros”, destaca Weizenmann.

Nove agentes comunitárias de saúde realizam o trabalho em Marques de Souza. Os profissionais são divididos em cinco microáreas contemplando todas as comunidades do município, auxiliando ainda o trabalho das equipes envolvidas no programa Estratégia Saúde da Família.

Todas as agentes de saúde realizam visitas domiciliares com o uso de planilhas e tablets, que auxiliam no levantamento e na conversa com os moradores. Ao todo, são atendidas 1.452 famílias divididas em dois grupos, sendo 651 famílias em um e 801 em outro.

Na visão do secretário da Saúde e vice-prefeito Lairton Heineck, os profissionais ocupam um papel fundamental dentro do município indo ao encontro das famílias realizando o acompanhamento das famílias e auxiliando na prevenção de doenças. “O contato direto com as pessoas permite para nós, da secretaria, informações mais precisas dentro de um sistema único. Os dados podem ser cruzados e auxiliar o trabalho dos grupos de educação e saúde mental. Assim podemos organizar melhor nossas diretrizes de trabalho”.

Em Marques de Souza também cabe às agentes de saúde a realização e atualização de cadastros. Toda a informação coletada em visitas também pode ser útil no fornecimento de informações ao Ministério da Saúde e na elaboração de um plano de trabalho como na compra de medicamentos ou cadastros de novos programas.

Em Pouso Novo, o trabalho é realizado por seis agentes, um deles responsável pela vigilância epidemiológica. Eles atendem 625 famílias nas comunidades de Linha Mariani, Barra do Fão, Forqueta Alta, Arroio do Leite, Linha Tigre, Santo Antônio da Divisa, Barra Seca, Picada Taquari, Picada Castro, Barro Preto, Medorema, Alta Medorema, Duduia e Canhada Funda.

A secretaria de Saúde de Capitão conta com seis agentes de saúde. O atendimento abrange 100% da população (1056 famílias) com visitas mensais, orientações sobre a prevenção em saúde, acompanhamento de gestantes, crianças e adolescentes, diabéticos, população idosa, hipertensos e informando a população sobre atendimentos e funcionamentos da Unidade de Saúde.

Por daiane