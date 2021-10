Saúde

A Administração de Arroio do Meio, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Centro de Referência da Assistência Social (Cras) parabenizou recentemente as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) pelo seu dia. A Lei nº 11.585/2007 institui a data de 4 de outubro como o dia em homenagem aos agentes comunitários de saúde, como uma conquista, um reconhecimento pelo trabalho que estes profissionais realizam diariamente.

Como forma de reconhecimento pelo empenho e cuidado diário dos agentes comunitários para com a comunidade arroio-meense, foram entregues presentes para cada um dos 18 profissionais como forma de agradecimento e aclamação. A Administração admira o trabalho desempenhado e ressalta o apoio para com os agentes comunitários.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PCAS) foi criado oficialmente pelo Ministério da Saúde em 1991. O ACS é um dos profissionais que compõem a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, em domicílios e coletividades.

O agente comunitário de saúde é o profissional que realiza a integração dos serviços de saúde da atenção básica com a comunidade, estabelecendo e criando vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a rede que, em Arroio do Meio, contempla o Cras, Hospital São José, Conselhos Tutelar, do Idoso e da Mulher, educação e centro psicossocial (Casa Branca).

Atualmente o município conta com 18 agentes comunitárias, atendendo diversos bairros. A participação e o trabalho desenvolvido por elas são potenciais e significativos para o município, pois é através delas que a rede consegue diagnosticar problemas de saúde, demanda de vulnerabilidade social, psicológica, negligências, dentre tantas outras situações que podem ocorrer.

Por daiane