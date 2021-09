O Alto Taquari

A construção de uma sociedade inclusiva é um desafio. Conscientizar a comunidade e discutir sobre a importância da inclusão são temas que marcam a Semana da Inclusão realizada pela Universidade do Vale do Taquari – Univates de 21 a 24 de setembro. O evento organizado pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão é híbrido e gratuito.

Durante a semana, serão quatro momentos de atividades que contemplam inclusão social, de gênero, marcadores sociais da diferença e a importância de uma sociedade responsável e acolhedora. Para os organizadores do evento os temas propostos são significativos e necessários, e envolvem a inclusão em diferentes dimensões. A ideia da semana é trazer reflexões acerca da necessidade de uma sociedade mais inclusiva, que acolhe as diferenças e se responsabiliza por construir um mundo para vivermos em comum.

Na atividade de abertura, na terça-feira, ocorre a palestra “Sobre lutas e conquistas: transformando histórias de vida por meio da inclusão social”, com Maria Tugira Cardoso, das 19h às 21h. Já na quarta-feira, a programação tem Priscila Pavan Detoni que profere “Conversando sobre os nossos marcadores sociais da diferença” das 19h às 20h30min.

Na quinta-feira, se realiza o painel com as falas sobre: “A responsabilidade dos homens na construção da equidade de gênero”, “Rompendo ciclos de violência: extensão universitária como aposta no cuidado às mulheres” e “A necessidade do debate da masculinidade tóxica nas escolas de periferia”, debatido por Leonardo Piamonte, Gisele Dhein e Marcus Cristian Muniz Conde, das 19h às 21h. Por fim, na sexta-feira, acontece a palestra “ Onde está a deficiência? A inclusão na perspectiva social”, com Caroline Becker, das 14h às 15h30min.

As inscrições devem ser feitas em https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-4922. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3714-7000 ou pelo e-mail eventos@univates.br, ramal 5943.

Por daiane