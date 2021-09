Agrovale

A Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) concedeu recentemente o diploma de doutorado em Tecnologia Ambiental – Área de Concentração, Gestão e Tecnologia Ambiental ao arroio-meense Ari João Strapazzon, 64 anos.

A tese teve como tema Avaliação da Eficiência de Tratamento de Dejetos de Pecuária através de um Processo Mecanizado, Utilizando Substrato Natural Para Compostagem, em Propriedades Rurais nos Vales do Taquari e Caí, RS, Brasil.. Confira mais na entrevista a seguir:

AT: Desde quando você cursa a universidade?

Ari Strapazzon: Iniciei meus estudos na Universidade de Santa Cruz do Sul de 1998 a 2002, no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas Ecologia. Nos anos de 2006 a 2008 cursei na mesma universidade o mestrado em Tecnologia Ambiental e, de 2017 a 2021, o doutorado em Tecnologia Ambiental.

AT: Conte um pouco mais sobre o doutorado, quanto tempo de duração e sobre como é a vida acadêmica?

Strapazzon: O doutorado em Tecnologia Ambiental tem a duração de quatro anos, sendo um curso com um foco de muita tecnologia e de ampla abrangência na área ambiental, com objetivo geral de pesquisa na área e a qualificação de recursos humanos, influenciando e contribuindo para o desenvolvimento regional. Para isso, pretende formar profissionais direcionados à prevenção ou resolução de problemas ambientais que afetam a qualidade de vida da sociedade, com a habilidade e capacitação tecno-científica. O profissional também deverá ter capacidade de gerar conhecimento e pesquisas básicas para uso nos sistemas de gestão ambiental.

O tempo de estudos, até chegar ao título de doutor, foi de 23 anos de bancos escolares, iniciando pelo primário, que era de cinco anos, na Escola Estadual de Pouso Novo seguido do ginásio, no Ginásio Estadual de Pouso Novo. Isto ocorreu antes da reforma do ensino. Após este período, cursei o Técnico Agrícola em Pecuária, no Colégio Agrícola Visconde de São Leopoldo, anos após, prestei vestibular na Universidade de Santa Cruz Unisc, sendo aprovado para o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas Ecologia, com monografia defendida com o título de Manejo e Tratamento de Dejetos de Suínos Associado a Fungos, onde a banca examinadora aprovou a defesa proferindo o conceito de nota 10. Na sequência, em 2006, inicio na Unisc o mestrado em Tecnologia Ambiental, no final defendendo a dissertação com o título Avaliação da Eficiência de Tratamento de Dejetos de Suínos, utilizando um procedimento de compostagem em propriedade rural do Vale do Taquari. Em 2016, a Unisc recebe autorização para a criação do curso de doutorado em Tecnologia Ambiental e, novamente, após um processo de seleção, obtive a possibilidade de cursá-lo na primeira turma, tendo a duração de quatro anos onde, ao final do curso, defendi a tese com o título de: Avaliação da Eficiência de Tratamento de Dejetos de Pecuária através de um Processo Mecanizado, Utilizando Substrato Natural Para Compostagem, em Propriedades Rurais nos Vales do Taquari e Caí, RS, Brasil.

AT: Quais os projetos e temas abordados durante a tese e conclusão do curso?

Strapazzon: Os temas abordados são os mais diversos, todos voltados para o Meio Ambiente, desenvolvidos e apresentados em seminários e provas em 14 disciplinas, além da defesa da tese e provas de proficiência em Língua Inglesa e Espanhola. As disciplinas abordadas de forma presencial foram: Aquisição e Análise de Dados, Avaliação de Impactos Ambientais, Bi remediação, Controle de Poluição Atmosférica, Fenômenos de Transporte Avançado, Gestão e Tecnologia Ambiental, Metodologia de Pesquisa Científica, Microbiologia Aplicada, Poluentes Orgânicos Persistentes, Seminários, Tecnologias Limpas, Tópicos especiais I, Tratamento de Efluentes, em cada disciplina além das aulas presenciais são apresentado seminários que envolve estudo de casos.

AT: Como foi a banca de apresentação?

Strapazzon: As ideias e resultados antes da apresentação para a banca obtiveram quatro anos de pesquisa a campo, com o uso de laboratórios da Unisc sob orientação do professor Dr. Eduardo Lobo Alcayaga com formação acadêmica no Japão.

As ideias foram apresentadas em duas bancas. Uma delas de avaliação para a qualificação do Doutorado e a banca de avaliação da tese final. Na primeira banca de qualificação, onde você obtém, ou não, a permissão para seguir como tema para defesa da tese ocorreu no dia 18 de dezembro de 2020, composta por três professores doutores PHD, sendo dois da Unisc e outro de outra instituição por determinação da Capes.

A banca foi composta pelos seguintes membros: Dr. Eduardo Santana (Fepam); Dr. Adilson Bem da Costa (Unisc), Dr.ª Tiele Medianeira Rizzetti. O tema foi apresentado com o referencial teórico, a metodologia aplicada e os resultados preliminares, onde analisamos a eficiência do equipamento denominado máquina de compostagem, produzido pela empresa Boni e Schuster LTDA do Brasil, nos processos de compostagem de dejetos de pecuária em três diferentes tipos com denominação: T1 Dejetos de bovinos de leite e serragem de madeira não tratada; T2 Dejetos de suínos e serragem de madeira não tratada; T3 Dejetos de aves de postura comercial e serragem de madeira para a realização de análises químicas e toxicológicas. A pesquisa foi aprovada para a apresentação da tese final.

A defesa ocorreu no dia 28 de maio de 2021, com nova banca, desta vez composta por quatro doutores com PHD sendo dois da Unisc e outro dois de outras instituições de ensino de outras universidades. A banca examinadora da defesa foi composta pelos seguintes doutores, todos professores com PHD no exterior Dr. Noeli Juarez Ferla (Univates), Dr. Jair Putzke Universidade Federal do Pampas (Unipampa) Dr. Diego Prado de Vargas (Unisc), Dr. Jorge Morais (Unisc). O questionamentos da banca examinadora teve a duração de duas horas onde obtive elogios pela relevância da pesquisa, que aponta para caminhos para uma nova realidade para o tratamento de resíduos de uma cadeia produtiva que tem que zelar pelo meio ambiente, com um foco direcionado para as novas tecnologias onde, através de resíduos de potencial poluidor de alto nível, pode com o uso de tecnologias limpas, produzir um adubo orgânico sólido de alta qualidade nutricional para ser utilizado nas mais diversas culturas. Ao final dos trabalhos, obtive a aprovação da tese final.

AT: Quais as propriedades envolvidas?

Strapazzon: As propriedades envolvidas durante a pesquisa estão todas situadas no Rio Grande do Sul, nos vales do Caí e Vale do Taquari. Foram visitadas propriedades em Relvado, Farroupilha e Caxias do Sul. Estas unidades foram escolhidas pelo motivo de terem o substrato serragem de madeira colocado nas leiras para início de processo de compostagem em período idêntico e capacidade de assimilação a aplicação da técnica pelo proprietário do empreendimento.

AT: Nos municípios, com economia voltada para a suinocultura, muitos produtores e autoridades sofrem para encontrar alternativas para destinar os dejetos líquidos. Na sua visão, como o uso de tecnologias pode ajudar na redução de impactos ambientais?

Strapazzon: O uso da tecnologia resolve definitivamente o problema dos dejetos de suínos, eliminando o líquido existente nos dejetos que fica na ordem de 98% a 97%, através do processo de evaporação, pois o sistema opera com uma temperatura entre 45 e 70 graus, reduzindo significativamente o volume, eliminando o mau cheiro, a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, não havendo mais necessidade de área de solo da forma que é exigido hoje, uma vez que o composto orgânico pode ser comercializado para outros locais.

Tomando hoje os critérios técnicos da Fepam para a aplicação em lavouras, para cada 25 suínos na fase de terminação, o produtor teria que ter um hectare de lavoura para aplicação dos dejetos ou análise de solo para a cultura a ser plantada, o que dificulta muito, uma vez que, devido há anos de aplicação dos dejetos no solo, o nível de fósforo, elemento eutrofisante das águas, podendo, em certos casos, talvez após análise, ter que aplicar menor volume de dejetos líquidos no solo.

Existe município bem próximo de nós que não poderia mais estar liberando em seu território criação de suínos a não ser por compostagem, por não possuir mais área disponível para aplicação de dejeto e que, se um dia forem solicitadas as licenças das atividades de suínos, aves e bovinos, com o cruzamento das licenças, com as declarações de área de solo para a aplicação, é bem provável que teriam que reduzir até 50% do rebanho produtivo.

Neste processo de uso de novas tecnologias, as integradoras são as principais parceiras e a maioria das que exportam suínos, hoje, são as maiores defensoras do meio ambiente, visto que os compradores externos exigem que o bem-estar dos animais e as questões ambientais estejam em dia protegendo e não poluindo o ambiente.

AT: Considerações finais:

Strapazzon: Agradecer a todas as pessoas que participaram desta tese, porque uma tese de doutorado nunca se faz sozinho. Agradecer ao corpo docente da Unisc, professores, colegas, produtores, às empresas integradoras, aos técnicos de campo, que de uma forma ou de outra participaram com ideias e apoiando a tese.

