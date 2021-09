Agrovale

A Emater/RS – Ascar, em parceria com o setor de Nutrição da secretaria de Educação de Arroio do Meio, promove no dia 30 de setembro uma tarde de campo sobre soberania e segurança alimentar. A ação ocorre a partir das 14h, na propriedade de Ivo e Gelci Beschorner, em Picada Arroio do Meio.

Alusiva à Semana da Alimentação RS e ao Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras, a tarde de campo contará com quatro estações temáticas que irão abordar atividades práticas do dia a dia.

Produção para autoconsumo: cuidados com pomar e horta doméstica, terá como palestrantes Elias de Marco e a família Beschorner; Aqui tem comida de verdade, com as nutricionistas da secretaria de Educação, Joice Johann Bordignon e Carolina Kraemer; Uso de plantas bioativas na alimentação e promoção da saúde, com Letícia Mairesse e Cozinha: lugar de saúde, sabor e saber, com Márcia Fonseca.

Na ocasião, será obrigatório o uso de máscara, assim como mantidos os protocolos de distanciamento e demais cuidados. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (51) 99759-2674 ou diretamente no escritório municipal da Emater.

Por daiane